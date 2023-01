Dakar 2023: Toyota conquista la seconda vittoria consecutiva con Nasser Al-Attiyah

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il principe qatariota Nasser Al-Attiyah insieme al suo fido copilota francese, Mathieu Baumel, hanno difeso con successo il titolo Dakar vinto con il team Toyota Gazoo Racing nel 2022, portando la loro Gr Dkr Hilux T1+ al traguardo della tappa finale il 15 gennaio al primo posto nella classifica generale con un margine di vantaggio di 1 ora e 20 minuti e 49 secondi.

Dakar 2023: highlights del rally raid più impegnativo al mondo

Siamo stati due giorni al seguito della carovana della Dakar 2023, quando ha fatto tappa ad Ha'il e ci siamo resi conto, toccando con mano, l'impegno, la dedizione e la passione che organizzatori, team ed equipaggi ci mettono nella buona riuscita di questa manifestazione.

Partenza con prologo il 31 gennaio a Sea Camp sul Mar Rosso per poi attraversare l'Arabia Saudita e raggiungere Dammam sulle rive del Golfo Persico il 15 gennaio. Sono quindi 14 le stage con una giornata di riposo fissata per il 9 gennaio nella capitale Riyadh. In totale, gli equipaggi hanno percorso 8.549 chilometri di cui 4.706 utili ai fini della classifica. Ricordiamo che in alcune tappe, sono stati previsti degli anelli, così da mantenere il bivacco nello stesso posto.

Dopo metà gara erano già accaduti diversi colpi di scena: Audi ha ricevuto il Balance of Performance ma prima Peterhansel e poi Sainz hanno dovuto alzare bandiera bianca a causa di incidenti così da consegnare a Nasser Al-Attiyah le chiavi per la vittoria dato che l’altro pretendente, Loeb, aveva già accumulato un importante ritardo.

Dakar 2023: l'ultima tappa con l'incoronazione di Nasser

La tappa finale della Dakar 2023 è stata una prova lunga 136 km partita dal bivacco di Al-Hofuf. I concorrenti hanno dovuto completare una breve liaison di 167 km prima di affrontare la tappa 14, che è stata poi seguita da un collegamento finale di 100 km fino al podio nella città costiera di Dammam.

Per Nasser questa è stata la sua quinta vittoria nel Rally Dakar, mentre per Mathieu, il suo co-driver, è la quarta conquista della gara. La coppia ha vinto tre volte per Toyota, con le ultime vittorie arrivate in una dimostrazione consecutiva di qualità, durata e affidabilità per il produttore giapponese. L'equipaggio ha preso il comando della gara alla seconda tappa e non ha mai abbandonato la posizione di leadership.

Ottimo secondo posto per Sebastien Loeb e Fabian Lurquin che, nonostante il ritardo accumulato nelle prime tappe, sono riusciti a riavvicinarsi nelle battute finali portando a casa un'ottima prestazione.

A chiudere il podio il giovane brasiliano Lucas Moraes e Timo Gott Schalk sempre su Toyota che hanno perso una posizione proprio nelle fasi finali della gara.

Dakar 2023: quattro Toyota Hilux T1+ nella Top 5

Giniel de Villiers, che ha completato il suo ventesimo Rally Dakar consecutivo tagliando il traguardo vicino a Dammam, ha concluso il rally al quarto posto nella classifica generale. Questo risultato porta il suo numero totale di piazzamenti nella Top 5 a 15, inclusa una vittoria nel 2009.

La Dakar 2023 sarà ricordata a lungo da Henk Lategan e dal copilota Brett Cummings come una gara che avrebbe potuto andare molto diversamente per loro. Sono arrivati fino al secondo posto nella classifica generale, prima che due battute d’arresto li spingessero verso posizioni di classifica più basse. La coppia ha mostrato un grande ritmo durante tutto il rally e spera di poter dimostrare in maniera più netta la loro velocità nelle prossime edizioni. Nonostante le difficoltà, hanno concluso al quinto posto assoluto, meno di 5 minuti dietro i loro compagni di squadra in quarta posizione.

Dakar 2023: un po’ di amaro in bocca per Audi nonostante i buoni risultati

Una Dakar 2023 non come le aspettative per il team tedesco di Ingolstadt che ha messo a punto un'auto davvero innovativa e competitiva con una line-up di primo piano ma che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con le insidie del deserto vedendo un solo equipaggio dei tre raggiungere il traguardo in 14esima posizione.

Ma nonostante gli imprevisti, il team Audi Sport ha visto confermata la competitività tecnica dell'elettrica RS Q e-tron E2. Infatti, l'innovativo prototipo elettrico con range extender ha conquistato complessivamente 14 podi in 15 giornate di gara, prologo incluso. In aggiunta, per la prima volta gli equipaggi dei quattro anelli hanno detenuto la leadership assoluta della gara per tre giorni. E, anche nel vedere i passaggi esterni, l'impressione è di un'auto innovativa che fa rumore (è il motore termico che funge da range extender) e che si arrampica agevolmente sulle dune più impervie.

La strada sembra essere quella del futuro che può dare concretezza nelle performance (con Toyota che ha un'ampia esperienza nel motorsport è stato un bel banco di prova) magari con un pizzico di fortuna in più.