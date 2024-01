Dakar 2024: tutto pronto per il raid più impegnativo al mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La 46esima edizione della Dakar si preannuncia un’edizione particolarmente impegnativa per i 343 iscritti suddivisi in 72 auto suddivise nelle classi T1 e T2, 42 vetture di categoria T3, 36 veicoli SSV (Side by Side) e 46 camion, oltre a 137 moto e 10 quad.

Il programma prevede la partenza da Alula il 5 gennaio e l’arrivo a Yanbu il 19 gennaio dopo aver percorso le dodici le prove speciali, distribuite in 14 giorni, attraverso l’Arabia Saudita per 4.727 chilometri cronometrati. Includendo le frazioni di collegamento, il percorso raggiunge una lunghezza complessiva di 7.891 chilometri. Le squadre saranno spesso chiamate a percorrere più di 400 chilometri al giorno di prove speciali. Sarà quindi fondamentale per piloti e membri del team gestire al meglio le forze in gara.

Novità 2024: la tappa marathon

Novità e sfida nella sfida di quest’anno sarà la tappa marathon di 48 ore all’interno dell’Empty Quarter, il più grande deserto di sabbia del mondo. Avrà luogo l’11 e 12 gennaio e verrà considerata, a livello cronometrico, come un’unica frazione. Poiché le moto e i quad seguiranno percorsi diversi, gli equipaggi di testa di auto e camion non avranno tracce da seguire. Non sarà possibile ricevere assistenza, i partecipanti potranno solamente aiutarsi a vicenda e la notte, in funzione della posizione raggiunta nel corso pomeriggio, gli equipaggi raggiungeranno uno degli otto bivacchi distribuiti lungo il percorso, senza ricevere informazioni in merito alla posizione degli avversari.

Loading...

Audi: novità e aggiornamenti della RS Q e-tron

Audi RS Q e-tron si schiera per la terza volta al via della Dakar. Il Team Audi Sport ha sviluppato nei minimi dettagli l’avanguardistico prototipo elettrico con range extender in vista del rally raid più impegnativo del mondo. Gli equipaggi Mattias Ekström-Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger e Carlos Sainz-Lucas Cruz affrontano l’impresa più difficile dell’anno con ottimismo e rispetto.Il team di sviluppo guidato dall’ingegnere italiano Leonardo Pascali ha affinato molteplici aspetti di Audi RS Q e-tron per rendere il prototipo dei quattro anelli ancora più competitivo.

Il nuovo assetto consente alle sospensioni di copiare le asperità con superiore precisione, a vantaggio tanto delle performance quanto del comfort. Sotto il profilo della sostenibilità, il range extender di Audi RS Q e-tron è alimentato mediante un carburante rinnovabile a base di residui vegetali privi d’impatto sulla filiera alimentare, grazie al quale si riducono del 60% le emissioni di anidride carbonica rispetto all’utilizzo di un combustibile da competizione tradizionale. Parallelamente, i nuovi regolamenti hanno consentito d’intervenire sulla potenza del powertrain delle vetture di Classe T1U, portata a 271 kW (368 cv) nel corso del 2023 e da gennaio 2024 innalzata a 286 kW (389 cv). Ulteriori affinamenti a procedure e componenti rendono più rapide le riparazioni.

Toyota: novità e aggiornamenti del GR DKR Hilux EVO T1U

Toyota Gazoo Racing gareggerà nel 2024 con la versione aggiornata della vettura vincitrice della Dakar, ora nota come GR DKR Hilux EVO T1U, un nome che riflette sia gli aggiornamenti della vettura che la nuova categorizzazione W2RC.Alla Dakar 2024 il team iscriverà cinque equipaggi, tra cui due piloti esordienti che affronteranno il rally automobilistico più duro del mondo. Questa sarà la squadra più numerosa che TGR abbia mai schierato all’iconico Rally Dakar, unendo l’esperienza senza pari di Giniel de Villiers con la velocità di Lucas Moraes e Seth Quintero.Infine, il team ha anche confermato che sia Moreas che Quintero, insieme ai loro copiloti, gareggeranno nella stagione 2024 del FIA World Rally-Raid Championship (W2RC).