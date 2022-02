Dal 1° aprile addio progressivo alle restrizioni, in arrivo la road map di Draghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, si avvicina. E il governo di prepara a una serie di allentamenti progressivi delle restrizioni. Con un occhio particolare al turismo in vista della Pasqua, che cade quest’anno il 17 aprile. Qualcosa già si muove: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato infatti un’ordinanza che estende ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse regole che valgono per i paesi Ue. Stop quindi alla quarantena e al tampone per chi è vaccinato: dal primo marzo per entrare in Italia basterà il Green pass “base”, cioè certificato di vaccinazione o di guarigione, oppure tampone negativo. Una manna per il mondo del turismo, che aspetta le festività pasquali come la prima vera finestra utile del 2022 per una boccata d’ossigeno.

La decisione di Speranza è arrivata a poche ore da un altro segnale di apertura, stavolta da Bruxelles: i ministri per gli Affari europei dei 27 hanno raccomandato ai Paesi Ue di «revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’Unione per le persone vaccinate».

Verso una road map per la fine delle restrizioni

Lo scorso 18 febbraio in conferenza stampa il premier Mario Draghi è stato perentorio. Esprimendo la volontà di «uscire al più presto possibile» dalle restrizioni. E promettendo «una road map specifica a giorni, in modo da eliminare ogni incertezza». Una road map attesa da «famiglie e imprese». La crisi ucraina ha stravolto l’agenda del governo. Già la prossima settimana si potrebbe riunire la cabina di regia con i rappresentanti della maggioranza per discutere proprio i termini della de-escalation.

Gli allentamenti previsti già a marzo

Qualche novità intanto era già stata decisa nei giorni passati, e arriverà anche prima del 31 marzo. Il 10 marzo si potrà tornare a visitare i familiari in ospedale. Sempre dal 10 marzo sarà permesso consumare cibo al cinema e negli impianti sportivi. Ed entro la fine di marzo gli stadi (ora al 75%) dovrebbero tornare a capienza piena

Green pass, più libertà all’aperto e più cautela al chiuso

Ma è solo dal 1 aprile in poi, con lo stato d’emergenza alle spalle, che dovrebbero aprirsi davvero scenari nuovi, in particolare rispetto al Green pass. Malgrado i tentativi di accelerazione (al limite dello strappo) della Lega, che il certificato verde venga abolito “tout court” sembra inverosimile: più probabile che ne venga limitato via via l’uso, con sempre meno applicazioni della versione “rafforzata” (ossia rilasciato solo con vaccinazione o guarigione - no tampone). Dovrebbe essere possibile, comunque, tornare a mangiare all’aperto in bar e ristoranti senza doverlo esibire; nei locali al chiuso invece potrebbe rimanere, magari in versione “base”. Stesso regime - più libertà all’aperto, più cautela al chiuso - potrebbe valere anche per le attività sportive.