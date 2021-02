Dal 1° febbraio Italia in giallo, arancioni solo Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria: che cosa si può fare e cosa no

ASSEMBLEE CONDOMINIALI

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?



Sì è possibile, anche se è fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale. La regola vale per zone gialle e arancioni.

VISITE

É possibile effettuare visite a parenti o amici in zona gialla?

In zona gialla sono consentite le visite ad amici o parenti, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione o provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22. Ci si può spostare al massimo in due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

É possibile effettuare visite a parenti o amici in zona arancione?

In zona arancione sono consentite le visite ad amici o parenti, una sola volta al giorno e nell’ambito dello stesso comune. C si può spostare tra le ore 5 e le 22, al massimo in due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un'altra regione o provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.