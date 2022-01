Dal 1° febbraio via al green pass base anche per Poste, banche e shopping

Negli altri negozi e, in generale, nelle «attività che si svolgono al chiuso» (spiega il Dpcm) scatta l’obbligo del green pass, almeno fino al 31 marzo. Compreso quello ottenuto grazie a tampone, rapido o molecolare. Di pari passo viaggia l’obbligo per i titolari delle attività di controllare il documento, come già accade ad esempio per bar e ristoranti, pena una sanzione che va da 400 a 1.000 euro. Più la possibile chiusura temporanea dell’esercizio.

Questo a grandi linee. Quando poi si scende nel dettaglio il quadro è più articolato. Così, ad esempio, se è vero che dal tabaccaio si entrerà solo con il green pass, sembra altrettanto chiaro che dal commercialista si potrà andare anche senza. Perché il decreto impone l’obbligo solo per i clienti delle attività “commerciali”, lasciando fuori, quindi, ad una prima lettura, chi entra in uno studio professionale: non solo di commercialisti, ma anche di notai o avvocati, per citarne alcuni. Mentre, paradossalmente, in quegli stessi studi entrano solo con il green pass - già dal 15 ottobre - tutti i lavoratori, dalla segretaria fino, appunto, allo stesso commercialista.

Altre piccole incongruenze riguardano gli uffici: certificato verde indispensabile in tutti quelli pubblici, solo in banche e servizi finanziari per i privati. Così ad esempio può capitare che la stessa operazione sia soggetta a regole diverse a seconda di dove sia svolta: se ad esempio si sottoscrive una polizza assicurativa in banca o alla posta serve il green pass, se lo si fa allo sportello di un’assicurazione privata, no.

In definitiva, però, i “bachi” non sono molti, in quella che è una normativa di emergenza che si è andata affastellando in questi ultimi mesi nella rincorsa alle varie ondate del virus.

Esteso l’obbligo vaccinale

Sempre da domani il perimetro dei lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale, a prescindere dall’età, si allarga fino a ricomprendere tutto il comparto dell’istruzione, con il personale universitario, quello dei conservatori e degli istituti tecnici superiori.