Dal 1° gennaio 2021/Debutto dei nuovi regimi fiscali

(© Michael Weber/imageBROKER)

Nuovi regimi fiscali per gli Ets: con differenze tra una categoria e l'altra, gli Ets potranno realizzare attività diverse (commerciali), rispetto a quelle di interesse generale, vendere attività di interesse generale, calcolare entro 130mila euro di ricavi le imposte con un regime forfettario molto conveniente (per Odv e Aps) o calcolare con altro regime forfettario l'Ires dovuta; realizzare le ex attività commerciali e produttive marginali in esenzione Ires, accedere ai finanziamenti da titoli di solidarietà e al cinque per mille dell'Irpef dei contribuenti