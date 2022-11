Dal 1° gennaio pensioni più ricche del 7,3%. Stretta in vista per quelle più alte

Per chi ha ricevuto l'anticipo

Ne consegue che dal prossimo gennaio i pensionati che hanno già ricevuto l’anticipo del 2% nell’ultimo trimestre 2022 vedranno aumentato l’importo pensionistico solo della quota residua del 5,3 per cento.Come è stata anticipato, inoltre, la rivalutazione già ora non si applica integralmente per l’intero indice Istat su tutti gli assegni, ma solo per quelli fino a quattro volte il trattamento minimo Inps (525,38 euro), per poi scendere al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese fra quattro e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte quello minimo.

Su questo fronte, le ultime ipotesi sul tavolo del governo per la nuova legge di Bilancio, in discussione in questi giorni, confermano l’ indicizzazione piena per le pensioni fino circa 2.100 euro al mese, tetto sopra il quale potrebbe scattare la stretta scendendo subito al 50% o attraverso un meccanismo con nuove “fasce”: un'operazione che permetterebbe al governo di recuperare almeno 600-800 milioni.