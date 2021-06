Dal 110% agli aiuti: Telefisco si fa in tre per l’appuntamento del 23 giugno

L’acquisto di Telefisco Plus e Telefisco Advanced partirà nei prossimi giorni. Per chi acquisterà i pacchetti entro il 23 giugno i prezzi saranno di 20,99 euro per Telefisco Plus e 30,99 euro per Telefisco Advanced. Per chi acquisterà dal 24 giugno i prezzi saranno, invece, di 24,99 euro per Telefisco Plus e di 34,99 euro per Telefisco Advanced.

Il programma del 23 giugno

•Le misure per la liquidità e i crediti d'imposta – Barbara Zanardi

•Gli incentivi per il rafforzamento delle imprese: Ace e bonus aggregazioni – Roberto Lugano

•Le novità sull'Iva e le regole 2021 per le note di variazione – Benedetto Santacroce

•Le sanatorie e le novità sull'accertamento – Dario Deotto

•La ripresa dei pagamenti e la riscossione – Laura Ambrosi

•Le novità in materia di lavoro – Enzo De Fusco

•Il 110% – le ultime novità normative e interpretative – Luca De Stefani

•Il 110% – la gestione dei crediti da parte delle imprese – Giorgio Gavelli

•Le dichiarazioni dei redditi: i punti critici – Luca Gaiani

I tre moduli speciali di approfondimento

Il bonus 110%: gli approfondimenti

•Il 110% in condominio – Alessandra Caputo

•General contractor e gestione delle spese professionali – Marco Zandonà

•I requisiti dei lavori: dai locali riscaldati alle finestre – Luca Rollino

Gli aiuti alle imprese

•Le misure sull'Iva e le compensazioni – Raffaele Rizzardi

•Le cinque mosse per rilanciare le imprese con le agevolazioni – Roberto Lenzi

•Super Ace 2021: esempi di applicazione e problemi operativi – Primo Ceppellini

Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi

•La gestione dei bonus sugli investimenti – Gian Paolo Ranocchi

•I quadri su aiuti di Stato e crediti d'imposta Covid – Pierpaolo Ceroli

•Rivalutazioni e riallineamenti: cosa fare in dichiarazione – Marco Piazza