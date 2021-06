Dal 15 giugno via a fiere e sagre: ecco le regole, dalle presenze consentite all’obbligo di mascherina

Schermi per reception e cassa e igienizzanti ovunque

Le linee guida prevedono che alla reception e alla cassa ci possano essere barriere fisiche, cpme, per esempio, gli schermi trasparenti. In alternativa - si legge nelle linee guida - il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso bisogna favorire modalità di pagamento elettroniche. É obbligatorio rendere disponibili i prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti (per esempio all’entrata, all’uscita, nei servizi igienici), soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento. «Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

Distanziamento nei posti a sedere

Se ci sono posti a sedere, dovranno prevedere un distanziamento minimo per garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

Tutti i visitatori con mascherina

Tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree. Per i bambini sotto i 6 anni non sono obbligatorie. Necessario garantire una frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, delle attrezzature e dei locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. Negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte finestre e vetrate per favorire il ricambio d’aria naturale, a meno che le condizioni meteorologiche o di necessità non lo consentano.