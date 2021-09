Dal 15 ottobre green pass Camera, no diaria e stop lavori per chi elude controlli

1' di lettura

Dal 15 ottobre anche per entrare a Montecitorio sarà obbligatorio il green pass. Lo ha stabilito all’unanimità l’ufficio di presidenza della Camera dei deputati, adeguando l’ordinamento della Camera alle disposizioni in materia di certificazione verde. Previste sanzioni (già contenute nel regolamento) per i parlamentari che decideranno di eludere i controlli all’ingresso, ovvero l’interdizione dai lavori da 2 a 15 giorni e la sospensione della diaria (206 euro al giorno).

Il presidente Fico: niente trattamento privilegiato a deputati

«C’è un principio che rivendico dal primo momento in cui sono stato eletto Presidente della Camera - ha detto il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi alla delibera -: quello che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati. Non c’è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato».

