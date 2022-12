Dal 16 al 20 marzo torna Cosmoprof Worldwide Bologna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si svolgerà dal 16 al 20 marzo l’edizione 2023 di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento dedicato all’industria della cosmetica. Con delle novità. A cominciare dai Cosmoprof & Cosmopack Awards, gli Oscar della bellezza. Organizzati in partnership con l'agenzia di trend Beautystreams, celebrano il risultato della ricerca e degli investimenti delle aziende del comparto, premiando i prodotti, le formulazioni, il packaging, il design, la tecnologia, i materiali e gli ingredienti più innovativi, in grado di rispondere alle necessità di un'industria sempre più sostenibili e allo stesso tempo di anticipare le esigenze del consumatore. Per l'edizione 2023 sono state incrementate le categorie, da 5 a 7,

per consentire a tutte le aziende espositrici di trovare il segmento più rappresentativo.

Cosmotrends e Cosmovision offriranno invece prospettive su trend e trasformazioni del futuro, le abitudini d'acquisto dei consumatori e una visione dei valori e degli elementi che influenzeranno il futuro dell'industria cosmetica. Attraverso un'installazione multisensoriale, buyer, giornalisti, trend scouter e professionisti del settore potranno vivere in anteprima le trasformazioni della quotidianità e le nuove necessità dei consumatori di domani. Innovazione, nuove tecnologie, soluzioni sostenibili avveniristiche sono alcuni dei temi del calendario di CosmoTalks, il programma di approfondimenti che da giovedì a sabato intratterrà gli addetti ai lavori presso il Centro Servizi del quartiere di Bologna.

Per acconciatori ed aziende del comparto hair torna On Hair by Cosmoprof: domenica 19 e lunedì 20 saranno 18 gli appuntamenti in programma presso l'arenadel padiglione 37. A presentare le colorazioni più ricercate tra i consumatori, i tagli più originali e le acconciature più originali saranno team artistici internazionali. Mentre per titolari di centri estetici ed estetiste le tendenze, le novità prodotto e le nuove modalità di interazione tra brand, operatore estetico e consumatore saranno alcuni dei temi all'ordine del giorno per CosmoOnstage. Torna anche l'appuntamento con World Massage Meeting che offrirà un percorso di formazione professionale incentrato su innovazione, cambiamento e propensione all'eccellenza. I trattamenti per il benessere personale e i massaggi sono servizi sempre più richiesti dai consumatori, ma sono anche un alleato strategico per entrare in sintonia con il cliente, aiutarlo a liberarsi dallo stress e aumentare gli effetti positivi dei trattamenti più semplici.