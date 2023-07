Dal 16 luglio Frecciarossa diretto Roma-Pompei: ecco orari, costi e biglietti per gli scavi

I punti chiave Orari e costo (base) del biglietto

Sarà presentato oggi il Frecciarossa diretto Roma-Pompei, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane, che prende il via il 16 luglio dalla Stazione Termini. Interverranno l’amministratore delegato del gruppo FS, Luigi Ferraris, il direttore generale Musei, Massimo Osanna; il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il ministro del Turismo, Daniela Santanchè e il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

Orari e costo (base) del biglietto

Si parte il 16 luglio alle 8.53 da Roma Termini col treno Frecciarossa 9693. Fermata a Napoli Afragola alle 9.48, e a Napoli Centrale alle 10.03 con arrivo a Pompei alle 10.40. Il tutto in un’ora e 47 minuti al costo, in Supereconomy standard, di 29.90 euro. Per il ritorno, partenza dalla stazione di Pompei alle 18.40 con il Frecciarossa 9568 e arrivo a Roma Termini previsto alle 20.55 (due ore e quindici minuti). Ai passeggeri, durante la corsa, verrà anche assicurata la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso agli scavi. Mentre un video «introduce alla storia di Pompei e ai grandi scavi iniziati con i Borbone», secondo quanto anticipato dal ministro della Cultura.