Dal 16 marzo arriva il nuovo Sole 24 Ore

Il nuovo Sole ovunque: la nuova app

Nuovo formato e nuova scansione dei contenuti non sono le uniche novità con cui Il Sole 24 Ore si presenta ai propri lettori: verrà proposta anche una nuova esperienza di fruizione in digitale grazie alla nuova App, rinnovata con ancora più funzionalità innovative.

Più veloce ed efficiente, la nuova App del Sole 24 Ore consente una migliore esperienza di lettura della copia digitale del quotidiano, oltre che un accesso one-tap a tutto il mondo del Sole 24 Ore: sito web, 24+ - la sezione premium del sito -, podcast. Grazie alla riorganizzazione dell'archivio dei contenuti, inoltre, l'accesso è ora più semplice, per trovare più facilmente ciò che si cerca. Grande novità è l'introduzione di un sistema di gestione vocale che permette di interagire in modo semplice e intuitivo con l'App.

Interfacciandosi con Siri e Google Assistant, attraverso la propria voce l'utente può avviare una serie di azioni. Attraverso i comandi vocali l'utente può chiedere al proprio device di aprire il quotidiano del giorno o di un giorno specifico, consultare gli articoli salvati o le copie scaricate del quotidiano, leggere un articolo, aprire 24+ o le versioni audio degli articoli di 24+, aprire i podcast de Ilsole24ore.com o aprire e leggere il nuovo servizio “Brief”.

Nella nuova App, la voce è centrale non solo nell'interazione dell'utente ma anche nell'esperienza di ascolto, grazie alla lettura vocale di tutti gli articoli del quotidiano ma anche alla nuova fruizione di tutti i Podcast, completamente rinnovata nella veste grafica e nelle funzionalità

Novità anche sul fronte dei format: “Brief” sarà il nuovo recap quotidiano, gratuito, curato dalla caporedazione centrale del Sole 24 Ore, che ogni sera alle 19 completa e approfondisce i titoli del quotidiano del mattino. Innovativo nel formato – si presenta come una newsletter, ma vive all'interno dell'app – Brief è semplice da leggere, chiaro, narrativo e permette di avere l'approfondimento a portata di mano.

Il target esclusivo del Sole 24 Ore

“In questo grande rinnovamento del Sole 24 Ore è importante sottolineare come rimangano fermi i capisaldi che determinano la leadership della testata: l'autorevolezza del brand, la qualità dei contenuti e l'esclusività del target. Proprio sul fronte del target, Il Sole 24 Ore conta su una straordinaria fedeltà al brand, la maggiore della stampa italiana che, con un indice del 74% doppia i più prossimi competitor”, afferma Federico Silvestri, Direttore Generale della concessionaria di pubblicità 24 ORE System. (Fonti: Audipress 2020.3 Carta e/o replica (valori assoluti); ADS dicembre 2020).

L'unicità del target è data anche dal fatto che il lettorato del Sole 24 Ore è sostanzialmente costituito da opinion leader che influenzano la propria cerchia di conoscenze tra amici, familiari e colleghi. “Questo – spiega Silvestri - perché oltre il 40% dei lettori sono a target business ovvero imprenditori, dirigenti e liberi professionisti, con un indice di concentrazione che peraltro doppia quello dei principali competitor. E' importante inoltre sottolineare altri due aspetti importanti che dipingono le caratteristiche del lettorato del Sole 24 Ore – prosegue Silvestri - ovvero la componente femminile che oggi raggiunge quasi il 40% del totale, costituendo un riconoscimento all'impegno del Gruppo che si traduce in tante iniziative volte all'engagement del target femminile – e la fascia d'età del target che per oltre il 60% è composto da lettori tra i 25 e i 54 anni, un unicum in Italia e un dato ottenuto grazie alla considerazione da parte dei lettori che utilizzano il Sole, oltre che come primario organo di informazione, anche come un vero e proprio strumento di lavoro, e senza dimenticare la grande presenza sulle piattaforme digitali e sui social network, in primis su LinkedIn dove siamo leader nel settore editoriale.” (Fonti: Infosfera 2019 i. conc.); Audipress 2020.2 Carta e/o replica (% comp e i. conc.); Sinottica TSSP 2020A (i. affinità)

“In questo quadro – aggiunge Silvestri - Il Sole 24 Ore è quindi riconosciuto come un brand di relazione unico nel panorama italiano capace di mettere in connessione istituzioni, manager, aziende, professionisti e consumatori. E con il rinnovato Sistema informativo potremo offrire al mercato una piattaforma ancora più ampia, unica in Italia, che al quotidiano, i periodici, il digital e i social affianca l'agenzia di stampa, la radio, gli eventi e le iniziative legate alla Cultura.”

Le iniziative di comunicazione

“Il lancio del nuovo Sole 24 Ore rappresenta una occasione di grande innovazione di tutto il nostro Sistema di informazione che parte dal quotidiano in edicola, arricchito nella versione digitale di contenuti e funzionalità all'interno della nuova app, e che continua con il sito ilsole24ore.com e la sua sezione premium 24+, prosegue sui social e con tutti i format multimediali video e audio, e si completa con tutti gli appuntamenti in edicola e in digitale”, commenta Karen Nahum, Direttore Generale Area Publishing & Digital del Sole 24 Ore.

“L'impostazione digital first avviata un anno fa con il lancio del nuovo sito ci ha permesso di realizzare una nuova App con funzioni operative innovative che soddisfano le nuove tendenze della fruizione dell'informazione, a partire dai comandi vocali fino agli audioarticoli e i tanti contenuti audio. Questo è solo l'inizio, proseguiremo con l'acceleratore sull'innovazione e il prossimo step sarà il rilascio della nuova home page a fine aprile. E prima di allora abbiamo pensato ad una serie di iniziative dedicate alla nostra grande community, da un grande evento digitale ad una mostra diffusa nella città di Milano.”

Per presentare le novità del Sole 24 Ore agli stakeholder, le aziende partner, i lettori e gli utenti si terrà, infatti, mercoledì 24 marzo alle ore 16.30 “Reshape the World”, un grande evento digitale in diretta su www.ilsole24ore.com, dedicato al tema simbolo del momento che stiamo vivendo: il tema del cambiamento.

ReShape significa la capacità delle nostre imprese e del sistema Italia di cambiare e reinventarsi costantemente, ma rappresenta anche l'impegno del Sole 24 Ore nel seguire e assistere questo processo di adattamento e trasformazione. Per questo l'evento inizierà con il racconto del grande cambiamento del quotidiano, alternato con momenti di intrattenimento con ospiti speciali, per proseguire con tre tavole rotonde in cui testimonianze dalle aziende e rappresentanti delle istituzioni racconteranno come stanno affrontando le sfide del presente e del prossimo futuro.

Nel mese di aprile prenderà invece il via a Milano una mostra a cielo aperto, accessibile a tutti, che racconterà la storia della città attraverso le pagine del giornale: un visual storytelling di una città che cambia insieme al giornale. Il percorso diffuso nei luoghi simbolo della città e del giornale, dalla Borsa al nuovo distretto dell'hi-tech, dal Quadrilatero della Moda al Teatro alla Scala, racconterà il cambiamento di Milano e del Sole 24 Ore in una storia inedita in cui passato, presente e futuro si intrecciano, in cui tradizione e innovazione si mescolano insieme per dar vita a un nuovo progetto culturale.

A sostenere il lancio del nuovo Sole 24 Ore, una campagna di comunicazione pianificata su tutti i mezzi del Gruppo on e off line e sui media e touchpoints più affini a coinvolgere i target di riferimento e a diffondere i valori del brand.

Il nuovo Sole sei tu

È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione per raccontare il nuovo sistema dove proprio i lettori sono i protagonisti del key visual della campagna. Sono infatti posti al centro di un simbolico sistema Sole: intorno a loro ruota l'universo informativo del Sole 24 Ore, composto dal quotidiano cartaceo e dai device su cui usufruire dei contenuti digitali.

La campagna Il nuovo Sole sei tu, ideata da Havas Milan, partita con una multisoggetto capace di rappresentare target diversi, prevede uno sviluppo televisivo dove il Sistema Sole sarà raccontato come una galassia che orbita intorno a un lettore, in uno spazio che per luci e atmosfere richiama appunto un vero sistema solare. Lo spot di 30” sarà in onda dal 15 Marzo.Tante le azioni di engagement con gli utenti. La campagna di lancio del quotidiano si svilupperà anche sui canali social del Sole 24 Ore sia attraverso azioni di engagement diretto con gli utenti sia attraverso una campagna di awareness sulle principali piattaforme.

Tutti potranno partecipare al momento di benvenuto al nuovo Sole attraverso gli hashtag dedicati #nuovoSole24Ore #benvenutonuovoSole24Ore e con apposito filtro Instagram creato per il nuovo Sole che riprenderà la campagna del quotidiano.

Con il lancio del nuovo Sole 24 Ore sarà anche avviata una importante campagna abbonamenti: grazie ad una vantaggiosa formula di digital trial 1€ per 1 mese, tutti avranno l'opportunità di sperimentare il nuovo quotidiano e la nuova app.