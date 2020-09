Dal 2000 a oggi 14 regioni su 20 hanno avuto solo presidenti uomini, 8 in totale le governatrici

Il confronto fra le regioni: in Emilia la maggior presenza di donne

L’Emilia Romagna è la regione dove in Italia si registra la maggiore presenza femminile negli organi amministrativi. Ma anche in questo caso si tratta di una rappresentanza limitata: il 38,7 per cento. Poco più di una su tre. Seguono Umbria (33,3%), Lazio (32,3%) e Toscana (32%). I dati più scoraggianti si registrano in Puglia (9,8%) e in Liguria (12,8%), che si sono adeguate solo recentemente alle normative sulla parità di genere.

I numeri dei Consigli regionali

Solo in Emilia Romagna la composizione del consiglio regionale rispecchia le disposizioni sulla parità di genere tra i candidati, con il 40% di donne. In tutte le altre regioni, comprese quelle che sono già andate al voto dopo l’introduzione della legge 20/2016 - approvata per garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali -, la presenza femminile raggiunge a stento il 30 per cento, ma solo in Umbria e nel Lazio. In coda Puglia, Calabria e Liguria, dove le consigliere sono meno del 10 per cento.

LE DONNE NEGLI ORGANI POLITICI REGIONALI Loading...

Che succede nelle giunte regionali: in Molise giunta di soli uomini

Nelle giunte, che nella maggior parte delle regioni registrano una presenza femminile superiore a quella dei consigli, svettano la Toscana (44,4%), le Marche (42,9%) e la Campania (40%). Con il caso limite del Molise, dove la giunta è interamente composta da uomini (e nel consiglio regionale le donne sono solo il 19 per cento). Nelle giunte in coda la Sicilia con solo il 7,7% di donne in giunta (il 24,3% in consiglio regionale).

LE DONNE NELLE GIUNTE E NEI CONSIGLI REGIONALI Loading...

I numeri delle regioni al voto

Ecco i numeri al femminile delle regioni al voto. Ancora molto bassi. In testa c’è la Toscana, dove le donne nel consiglio e nella giunta regionale è del 32 per cento. Segue la Valle d’Aosta con il 25%, le Marche e il Veneto con il 23,7%, la Campania con il 23%, la Liguria con il 12,8 per cento. In coda la Puglia con il 9,8 per cento.

Le deleghe affidate alle donne

Istruzione (14.3%), cultura e turismo (9,5%), ambiente e territorio (9,5 per cento). Sono le deleghe più gettonate affidate alle donne. Poche, invece, le deleghe alla gestione di bilancio e patrimonio (3,8%) e alla sanità (4,8 per cento).