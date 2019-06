Dal 2021 Prada userà solo nylon rigenerato Un passo ulteriore del percorso verso la sostenibilità ambientale, annunciato da Miuccia Prada qualche anno fa e confermato dal presidente del gruppo Carlo Mazzi al Luxury Summit del Sole 24 Ore di Giulia Crivelli

La sostenibilità è una scelta, impegnativa e di medio-lungo termine. Strategica per qualsiasi azienda la abbracci in questi termini e che diventa parte integrante del rapporto con gli stakeholder: dipendenti, collaboratori, azionisti, consumatori. Ma la sostenibilità è anche o forse soprattutto un percorso, un progetto sempre perfettibile e fatto di piccoli o grandi passi avanti, possibili solo grazie a investimenti (ingenti) in ricerca e sviluppo, oltre che nel cambiamento culturale.

Possiamo introdurre così la decisione annunciata oggi dal marchio Prada di utilizzare nylon rigenerato per una prima capsule, battezzata Prada Re-Nylon. Sei modelli classici da donna e da uomo: un marsupio, una borsa a spalla, una tracolla, un borsone e due zaini. Una capsule eco-friendly, in altri termini e contraddistinta da una reinterpretazione originale del logo Prada: l’iconico triangolo diventa «simbolo del rifiuto dell’obsoleto sistema delle catene di distribuzione a favore di processi circolari incentrati sul riutilizzo», si legge nella presentazione della capsule.

Un’idea di Miuccia Prada

A parlare per la prima volta di un “nylon riciclato” o “rigenerato” era stata anni fa Miuccia Prada, che guida il gruppo insieme a Patrizio Bertelli ed è il “faro creativo”, nel senso più ampio del termine, dei due marchi principali del gruppo, Prada e Miu Miu. La stilista e imprenditrice aveva spiegato due cose importanti. La prima è che, per un marchio come Prada, non basta trovare un’alternativa eco-sostenibile a un materiale. L’alternativa deve avere le stesse qualità tecniche e, mutatis mutandi, estetiche. La seconda cosa è che il nylon non è un materiale qualsiasi, per Prada. È uno dei simboli del marchio: sulle borse e gli zaini in nylon Prada ha costruito notorietà e affidabilità. Che qualche novità stesse arrivando, su questo fronte, lo aveva confermato il presidente del gruppo Prada Carlo Mazzi il 5 giugno, in occasione del Luxury Summit del Sole 24 Ore. Incontro annuale che nel 2019, undicesima edizione, aveva approfondito proprio il tema della sostenibilità.

Partnership con Aquafil

Proprio perché la sostenibilità è una cosa seria, molto diversa dal “green washing” fatto da molte aziende e marchi, Prada ha deciso di collaborare con Aquafil, azienda trentina nata nel 1969 e che produce l’econyl, un filo di nylon brevettato e realizzato con rifiuti di plastica recuperati negli oceani, come reti da pesca, o destinati alle discariche come scarti di fibre tessili e vecchi tappeti, che vengono rigenerati. Attraverso un processo di depolimerizzazione e ripolimerizzazione, il filato econyl può essere riciclato all'infinito senza mai perdere qualità.

Le dichiarazioni delle due aziende e l’obiettivo per il 2021

Sempre nella nota ufficiale diffusa ieri sono contenute le dichiarazioni di Prada e Aquafil. Per il gruppo milanese ha commentato

Lorenzo Bertelli, head of marketing and communication e primogenito di Miuccia Prada. Un Millennial che, per definizione, porta in azienda anche le istanze e i valori di una generazioni che per l’ambiente ha una sensibilità più spiccata delle precedenti. «Sono orgoglioso di annunciare il lancio della collezione Prada Re-Nylon. Il nostro obiettivo è convertire tutto il nylon vergine Prada in Re-Nylon entro la fine del 2021 – ha detto Bertelli –. Il progetto riflette il nostro costante impegno in materia di sostenibilità. Questa collezione ci permetterà di dare un contributo significativo e di creare prodotti senza impiegare nuove risorse».

«Con questo progetto Prada fa un grande passo in avanti, diventando un esempio, tra i brand italiani. Siamo felici di collaborare alla capsule collection Prada Re-Nylon, e soprattutto di partecipare alla sfida di conversione dell'intera produzione Prada in nylon rigenerato», ha aggiunto afferma Giulio Bonazzi, presidente di Aquafil.