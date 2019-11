Dal 2021 stop ai fondi Bei per fonti fossili: stanziati 13,4 miliardi in 6 anni

La svolta di giovedì arriva dopo un percorso sofferto: il 15 ottobre, il board della Bei non era riuscito a raggiungere una decisione sulla questione a causa delle divisioni tra i suoi componenti. La proposta iniziale, avanzata a luglio, era di smettere di destinare risorse a progetti legati a fonti energetiche fossili a partire dal 2020. L’ipotesi era stata bloccata dalle resistenze di alcuni Paesi, Germania e Italia su tutti, che spingevano per il mantenimento degli investimenti sul gas.

I progetti già autorizzati dalla Commissione Ue sono esclusi dallo stop. Si tratta dei Progetti di interesse comune (Pic) da poco varati da Bruxelles. Tra questi, i gasdotti Tap e Poseidon.

Il Governo tedesco è arrivato alla giornata della decisione senza una linea univoca e diviso al proprio interno. I ministri delle Finanze, dell’Ambiente e della Giustizia tedeschi si erano espressi a favore della sospensione dei finanziamenti già dall’anno prossimo, come parte della trasformazione della Bei in una «banca del clima», in linea con il Green New Deal del futuro presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen. Altri membri dell’Esecutivo tedesco, a cominciare dal ministro per l’Eneregia, si erano invece opposti allo stop anche sul gas naturale.

Anche la Germania è alle prese con una svolta verde, che conta proprio sullo sfruttamento del metano per compensare l’abbandono al carbone e al nucleare.

Resistenze arrivavano anche da Polonia, Romania e Ungheria. Secondo la lobby Eurogas, tagliare gli investimenti sul metano renderebbe più difficile l’abbandono del carbone. È la posizione sostenuta da Varsavia, che fa già fatica a rinunciare al carbone e che chiede più tempo, e la possibilità di utilizzare il metano, per reazlizzare la transizione a fonti meno inquinanti.