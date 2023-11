Dal 2026 treni verdi sull’Altamura-Matera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Treen, il primo treno verde italiano completamente a batteria, entrerà in esercizio in Basilicata. Sarà la prima regione in Italia a sperimentare, dal 2026, la metropolitana leggera di superficie sulla tratta Altamura-Matera con treni integralmente elettrici. Le batterie hanno un’autonomia di 70 chilometri, si ricaricano durante le soste nelle stazioni e hanno una durata stimata di circa 7 anni. Ogni treno potrà fare tre corse, collegando Puglia e Basilicata con un rafforzamento delle frequenze in area urbana e un cadenzamento dei servizi che saranno a regime sui 20 minuti.

Parte quindi dal Sud, e proprio da una regione con poche linee ferroviarie tradizionali, la sfida delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal) e della Regione Basilicata di una nuova modalità trasportistica per la piena decarbonizzazione di una linea ferroviaria con l’obiettivo di decongestionare i flussi di traffico e potenziare i servizi con massima attenzione alle soluzioni ecocompatibili.

Cinque treni, progettati da Stadler, caratterizzati da zero emissioni che Fal (azienda pubblica partecipata al 100% dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha acquistato per un investimento complessivo di 45 milioni, di cui 27 a valere sul Fondo complementare al Pnrr e 18 sul Pon- Pac 2014-2020, con la previsione di comprarne altri due, sostituendo completamente gli attuali treni a diesel.

«Sentiamo forte il peso della responsabilità non solo di mettere in circolazione un treno green – ha ribadito il direttore generale di Fal, Matteo Colamussi – ma di muoverci nel campo della ricerca, convinti che il nostro potrà essere un esempio pilota per altri territori. L’obiettivo è di realizzare anche una buona pratica di economia circolare ed è significativo che lo faccia un’azienda pubblica meridionale». «Non abbiamo scommesso sull’idrogeno – spiega Colamussi – perché la soluzione scelta oltre a essere a emissioni zero era la più economica e poteva essere realizzata in tempi rapidi. È un progetto complessivo teso anche alla realizzazione di una nuova officina a Serra Rifusa a Matera che sarà adibita per ospitare il materiale rotabile dei treni a batteria». In Basilicata nei due capoluoghi, Fal punta a un servizio che sia sub urbano con metropolitane leggere lungo la direttrice Bari-Matera e Avigliano-Potenza con i collegamenti agli ospedali dei due capoluoghi lucani.

Treen può trasportare al massimo 176 passeggeri, ha un design moderno e ecosostenibile ed è anche un treno accessibile per passeggeri con mobilità ridotta..