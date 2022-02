Dal 24 aprile apre Biennale Arte a Venezia tra Green economy e nuovi fondi Pnrr

Oltre 180 dei 213 artisti non hanno mai partecipato alla Biennale

Tre le principali aree tematiche: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi; la relazione tra gli individui e le tecnologie; i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra. La mostra si articola negli spazi del Padiglione Centrale ai Giardini e in quelli delle Corderie, delle Artiglierie e negli spazi esterni delle Gaggiandre e del Giardino delle Vergini nel complesso dell'Arsenale. Oltre 180 artiste e artisti non hanno mai partecipato all'Esposizione Internazionale d'Arte prima d'ora Per la prima volta negli oltre 127 anni di storia dell'istituzione veneziana la Biennale include una maggioranza preponderante di artiste donne e soggetti non binari, scelta che riflette un panorama internazionale di grande fermento creativo ed è anche un deliberato ridimensionamento della centralità del ruolo maschile nella storia dell'arte e della cultura attuali.

Anche per Arti visive si punta alla neutralità carbonica

La 59° edizione di Arti visive sarà l'occasione per La Biennale per un nuovo impegno per la neutralità carbonica già avviato nel 2021 con un percorso di rivisitazione di tutte le proprie attività secondo principi consolidati e riconosciuti di sostenibilità ambientale. Per il 2022 l'obiettivo è quello di estendere il raggiungimento della certificazione della “neutralità carbonica”, ottenuto nel 2021 per la 78. Mostra del Cinema, a tutte le attività programmate dalla Biennale. Sono stati individuati gli ambiti e gli interventi specifici volti a minimizzare le emissioni e, più in generale, a gestire con attenzione il profilo di impatto ambientale di tutte le attività. A titolo di esempio: riutilizzo dei materiali e scelta di materiali riciclabili per gli allestimenti utilizzo di energia elettrica integralmente da fonti rinnovabili certificate inserimento di criteri di sostenibilità in fase di gare di appalto dei fornitori linee guida e indicazioni in tema di sostenibilità ambientale per le partecipazioni nazionali sensibilizzazione del pubblico e degli ospiti sull'impatto ambientale L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni generate dalle manifestazioni, e dunque le necessità di compensazione: ma per raggiungerlo è necessario il contributo di tutti gli interlocutori che le rendono possibili, in particolar modo del pubblico che vi partecipa. La Biennale si è assunta e si assumerà queste responsabilità, ma è stato chiesto e sarà chiesto a tutti una collaborazione attiva per comportamenti virtuosi.



Al via i progetti del PNRR per le infrastrutture della Biennale a Venezia e al Lido

Nel frattempo l'offerta culturale della Biennale per la città di Venezia si amplierà anche grazie a nuovi fondi previsti dal Pnrr. Un mese fa la Giunta comunale di Venezia ha dato il via libera alla delibera con la quale si procederà, una volta sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Comune di Venezia, il Ministero della Cultura e quello della Difesa, al progetto per valorizzare l'Arsenale di Venezia e destinarlo a sede dell'archivio storico. Nell'agosto del 2020, il Ministero della Cultura ha già approvato uno stanziamento di 20 milioni di euro per il restauro e la riqualificazione degli edifici “Officine e Comparto del ferro”. Ma nell'ambito del PNRR alla Biennale di Venezia è stato destinato un ulteriore stanziamento di 170 milioni dei quali quasi 105 milioni destinati al recupero dell'area dell'Arsenale in concessione alla Fondazione. «La cultura darà un grande contributo alla ripartenza del Paese - aveva detto il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini - il potenziamento delle infrastrutture culturali della Biennale di Venezia, nel centro storico e al Lido, arricchirà una delle maggiori istituzioni culturali italiane, forte di un indiscusso prestigio internazionale, e ne consentirà l'evoluzione in un polo permanente di ricerca sulle arti contemporanee».