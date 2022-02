Covid, le tappe delle prossime vaccinazioni fino all’autunno

I punti chiave In arrivo Novavax, «pronti» anche su J&J

Prende a delinearsi la tabella di marcia per il prosieguo della campagna vaccinale. Alcune date sono già note, quanto invece alle prassi raccomandate dal prossimo autunno il dibattito è ancora aperto tra gli esperti anche se appare assai probabile un richiamo magari aggiornato alle nuove varianti.

Per i pazienti immunodepressi il momento della partenza anticipato dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo è il 1° marzo. Sono in arrivo le disposizioni attuative, giusto il tempo di concludere l’individuazione delle platee assieme al ministero e alle Regioni. E in linea generale l’applicazione sarà «abbastanza estensiva».

Per la fine della settimana entra nella disponibilità il vaccino Novavax. «Ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le Regioni e Province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo». Da giovedì 24 nel Lazio sarà possibile prenotare sia la prima che la seconda dose, prevista quest’ultima a distanza di tre settimane. Quanto a tempi della terza dose ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnson sono ormai in vista della conclusione gli approfondimenti delle autorità sanitarie. «Quando ci daranno indicazioni, noi saremo pronti per qualsiasi tipo di indicazione. L’organizzazione c’è e anche le dosi», ha assicurato il commissario.

Dopo il via libera della quarta dose del vaccino anti Covid per gli immunodepressi «il prossimo step sarà sicuramente un allargamento ad anziani e fragili, sia per malattia che età. «Poi, molto probabilmente, si dovrà proseguire con personale sanitario, con medici e infermieri. È un possibile percorso su cui bisognerà meditare bene». Ad aggiungere un altro tassello è stato Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Non è una questione che si pone solo a livello nazionale. «In Inghilterra - spiega Ricciardi - hanno appena approvato la quarta dose per gli ultra 75enni. E in Israele è già stata approvata per tutti, indipendentemente da età e condizioni, ma la stanno promuovendo, ad oggi, solo per gli anziani».



Per gli immunodepressi è arrivato il placet dell’Agenzia italiana del farmaco che attraverso i suoi esperti ha comunicato al ministero l’assenso a una quarta vaccinazione sebbene sia improprio parlare di “quarta dose”. Tecnicamente, si tratta di un booster a conclusione del ciclo primario (due dosi + una aggiuntiva); per il supplemento si useranno vaccini a mRna, con le tempistiche standard. I vaccini si sono dimostrati decisivi come dimostrato numeri alla mano dall’Istituto superiore di sanità. Per i non vaccinati il tasso di ricovero è 9 volte maggiore rispetto ai “boosterizzati” e il tasso di mortalità è 19 volte più alto. Inoltre l’efficacia del vaccino in termini di riduzione del rischio, tra non vaccinati e tri-vaccinati, è del 64% nella prevenzione dell’infezione e del 93% per la malattia severa. Passando al complesso della popolazione, anche Speranza ha aperto la porta in prospettiva a un possibile, ulteriore richiamo del vaccino. «Dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre».