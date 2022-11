Dal 3 dicembre torna a Milano l’Artigiano in Fiera. In mostra 2.350 espositori da 84 Paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna a Milano l’Artigiano in Fiera, la manifestazione organizzata da Ge.Fi. (Gestione Fiere), che rappresenta il grande mondo della piccole e micro imprese italiane, ovvero il 97% delle realtà manifatturiere del nostro paese. L’evento è in programma quest’anno da sabato 3 a domenica 11 dicembre in Fiera Milano a Rho, come sempre aperto al pubblico, dalle 10 alle 22,30 (con invito gratuito, da scaricare sul sito artigianoinfiera.it).

Quest’anno Artigiano in Fiera si svilupperà su sette padiglioni del polo fieristico di Rho, con 2.350 espositori (di cui 510 nuovi) e 84 Paesi del mondo rappresentati. Ci sarnno aziende da tutta Italia, così come una grande area sarà dedicata all’Europa, in particolare alla Francia, alla Spagna, all’Austria e al Portogallo.

«Artigiano in Fiera è il luogo della valorizzazione dell’economia incentrata sulla persona e sul territorio – dice il presidente di Ge.Fi., Antonio Intiglietta –. Si conferma anche quest’anno una grande rappresentazione di culture di tutto il mondo, la destinazione ideale per chi sceglie di sostenere l’economia a dimensione umana, la vetrina dell’economia reale. I nostri visitatori possono compiere una sorta di giro del mondo in unico luogo, alla scoperta di regali originali e prodotti unici e naturali».

Sostegno ai giovani talenti

Artigiano in Fiera ha posto un focus particolare sui talenti emergenti dell'artigianato, a partire dalla campagna pubblicitaria, realizzata insieme ai giovani studenti di IED Milano, con cui Ge.Fi. ha avviato un percorso di collaborazione. Per la campagna di comunicazione 2022, è stato attivato un contest a cui hanno partecipato sei giovani tra studentesse e alunne di Graphic Design e di Illustrazione e Animazione, che hanno proposto attraverso 15 artwork la loro visione della manifestazione.

Solidarietà e globalità

Ci sarà uno spazio dedicato alla solidarietà, con 18 diciotto imprese provenienti dall’Ucraina, la cui partecipazione è stata sostenuta dalla stessa Ge.Fi. Dall’Africa si confermano le grandi presenze di Tunisia, Senegal e il debutto del Benin. Il Paese d'onore sarà l’India, con una vasta rappresentazione dell'artigianato di ogni settore merceologico. Sempre dall’Asia si segnalano i ritorni in grande stile del Vietnam, con 13 aziende specializzate, in particolare, nelle produzioni alimentari e tessili, oltre alle lavorazioni di carta e legno, e dell’Iran, con una rappresentanza di donne artigiane del Paese e alcuni prodotti tipici.