Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla

Da lunedì 3 giugno altre quattro regioni passano in zona gialla: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Si tratta di territori in cui i ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari superano il 15% del totale e quelli in terapia il 10 per cento. Si aggiungono a Friuli Venezia Giulia, Liguria, province autonome di Bolzano e Trento, Veneto, Marche e Calabria. Portando il totale a quota 11. Anche se va specificato che con l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca non c'è più di fatto alcuna distinzione tra zona bianca e gialla a livello di misure anti-contagio. Anche se in zona gialla il sovraccarico ospedaliero è maggiore. La decisione ufficiale sul cambio di colore sarà presa ufficialmente dalla cabina di regia dopo l’esame del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità.



Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in fascia gialla



È boom di casi in Lombardia, diventata la regione epicentro dei contagi (1433 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, con il picco di Milano a 1.813). E crescono i ricoveri. Anche se i 2mila posti letto in più nei reparti ordinari mobilitati per i pazienti Covid negli ultimi dieci giorni (passati da 8.485 in totale registrati il 18 dicembre a 10.457 il 30 dicembre) ha consentito di tenere per qualche giorno più basso il tasso di ospedalizzazione, cresciuto comunque fino al 17,5%. Mentre in terapia intensiva siamo sopra soglia al 13,3%.

In Piemonte (1.012 casi settimanali ogni 100mila abitanti) in una settimana l’incidenza è più che raddoppiata (era a quota 440 giovedì scorso). E da sei giorni ha numeri da zona gialla, con i ricoveri nei reparti ordinari al 20,2% e quelli in terapia intensiva al 16,2%. Più lenta nel Lazio (515 casi settimanali ogni 100mila abitanti) la crescita dei ricoveri ma siamo comunque sopra le soglie: 17,6% in area non critica e 12,6% in rianimazione. Con numeri ormai anche la Sicilia (390 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti), dove i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti al 20,3% e quelli in terapia intensiva al 11 per cento.

Emilia Romagna a un passo dal cambio di colore



A un soffio dalla zona gialla l'Emilia Romagna (619 nuovi casi ogni 100mila abitanti), dove i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti al 14,8%, sfiorando la soglia del 15%. Mentre quelli in rianimazione sono già al 13,6 per cento. Preoccupante la situazione anche in Umbria dove si registra un picco di incidenza dei contagi (1.476 nuovi casi ogni 100mila abitanti) e il tasso di ospedalizzazione in area non critica è al 18,4%. Ma le terapie intensive sono sotto soglia al 6,3%.

Per la Liguria e la Calabria pericolo arancione



Tra le regioni in giallo quella più vicina all’arancione (ricoveri oltre il 30% in area non critica e oltre il 20% in rianimazione) è la Liguria. Corre rischi anche la Calabria. Mentre la situazione si è stabilizzata in Friuli-Venezia Giulia (22% di ricoveri nei reparti ordinari e 14,8% in terapia intensiva), nelle Marche (22,1% in area non critica e 20,6% in rianimazione) e in Veneto (18,9% nei reparti ordinari e 16,% in terapia intensiva).In Liguria in particolare i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti al 28,3% e quelli in rianimazione al 19%. Ma preoccupa anche la situazione in Calabria dove il tasso di ospedalizzazione è rispettivamente al 29,3% nei reparti ordinari e al 16,6 per cento in terapia intensiva.