Ecco i Paesi dove potremo andare in vacanza e quelli vietati. In Italia porte aperte anche a spagnoli e inglesi Chi si recherà dall’Italia al Regno Unito e in Spagna dovrà rispettare la quarantena. Strappo con Austria, Croazia e Svizzera: il 15 giugno riapriranno le frontiere ma non a chi arriverà dal nostro paese. La Grecia riapre dal 15 giugno alle provenienze dall’Italia ma da Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto obbligherà a test e quarantena di Andrea Carli

Paradossi della fase due di gestione dell’emergenza Covid-19. Quella della coesistenza con il virus, nell’attesa di un vaccino. E quella che si proietta verso la stagione delle vacanze estive, e quindi (anche) dei viaggi all’estero. Il 3 giugno verrà meno l’obbligo della quarantena di 14 giorni, imposto a seguito dello scoppio della pandemia, per chiunque arriverà in Italia proveniente dai Paesi dell’area Schengen (tra questi la Spagna) e dal Regno Unito e Irlanda del Nord. Per gli altri paesi europei questo obbligo cadrà dal 15 giugno.

La classifica europea dell’Organizzazione mondiale della sanità

Tra i paesi di provenienza che potranno raggiungere l’Italia senza l’obbligo di quarantena ci sono anche quegli Stati che, nella classifica dell’Oms (Health Emergency Dashboard,aggiornata al 30 maggio) sul numero di contagi complessivo a livello europeo, registrano numeri superiori a quelli del nostro paese. È il caso, appunto, del Regno Unito e della Spagna: sono rispettivamente al secondo e al terzo posto - rispettivamente 271.222 e 238.936 casi di contagio da coronavirus -, dietro alla Russia (396.575) ma davanti all’Italia, che con 232.248 casi si assesta quarta. Alle sue spalle altri due paesi dell’area Schengen: la Germania (181.196 casi) e la Francia (149.668).

Per l’italiano quarantena obbligatoria

Chi dall’Italia si reca nel Regno Unito e in Spagna deve invece rispettare la quarantena. Nel primo caso dall’8 giugno chi arriverà da fuori dovra sottoporsi a due settimane di auto isolamento. Anche in Spagna è prevista la quarantena: l’accesso libero in quel paese potrebbe scattare da luglio. Rimane poi la possibilità che in Italia qualche governatore, nel timore che si possa verificare una ripresa dei contagi, decida di emettere un’ordinanza con la quale mantenere comunque l’obbligo della quarantena per il turista che proviene dall’area Schengen. Una mossa che avrebbe tuttavia un effetto contenimento dei flussi turistici, con un’ulteriore peggioramento per un comparto che, allo stato attuale, versa in una situazione di grande difficoltà.

Lo strappo con Austria, Croazia e Svizzera

Rimane poi lo strappo con alcuni paesi europei (anche all’interno della cerchia Schengen), che hanno timidamente iniziato a riaprire i confini in vista dell’estate lasciando però chiusa, almeno per adesso, la porta per l’Italia. A preoccupare i vicini più o meno prossimi è il timore di un dilagare del contagio da coronavirus che, soprattutto nelle regioni del nord, Lombardia in testa, non è ancora domato. A dire no a chi proviene dall’Italia sono Austria e Svizzera, che apriranno dal 15 giugno.La Croazia ha riaperto le frontiere senza restrizioni ai cittadini di 10 Paesi Ue nel tentativo di far ripartire l’industria turistica crollata per la pandemia da coronavirus. Ma non a chi proviene dall’Italia. Poi, con una parziale marcia indietro Zagabria ha fatto sapere che con una prenotazione alberghiera in mano chi proviene dall’Italia può entrare.

Dietrofront parziale della Grecia

Dopo aver deciso, in un primo momento, di lasciare chi proviene dall’Italia fuori dalla lista dei 29 paesi di partenza che dal 15 di questo mese sarebbero potuti venire a fare le vacanze nel suo territorio, la Grecia va verso un parziale dietrofront. Stando alle indicazioni riportate sul sito dell’Ambasciata di Grecia a Roma, il 15 giugno naugura il graduale ritorno alla normalità. I test obbligatori e la quarantena saranno limitati solo ai viaggiatori, indipendentemente dalla nazionalità, che arrivano dagli aeroporti delle aree colpiti con un alto rischio di trasmissione dell’infezione da Covid-19, come valutato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa). L’elenco è costantemente aggiornato e i viaggiatori devono verificare prima di viaggiare. Per quanto riguarda l’Italia, nella lista degli aeroporti rientrano quelli in quattro regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) Tutti gli altri viaggiatori entreranno senza restrizioni e potrebbero essere soggetti a test casuali all’arrivo. Dal 1 luglio, tutti i viaggiatori saranno soggetti a test casuali all’arrivo.