Dal 30 aprile cambia la home page del sito: più dinamicità, flessibilità e profondità

«Nell'ultimo anno, caratterizzato dall'emergenza sanitaria ed economica, il Gruppo Il Sole 24 Ore ha registrato ottimi risultati sia sul fronte del quotidiano cartaceo sia sul fronte del sito con crescita nell'informazione free e in quella su abbonamento, dimostrando ancora una volta come sia fondamentale l'informazione di qualità. Un anno in cui abbiamo continuato ad investire nell'innovazione per essere più vicini ai nostri lettori con prodotti agili e approfonditi capaci di rispondere sia alle esigenze di aggiornamento in tempo reale sia al bisogno di andare in profondità sui contenuti. Dopo aver varato a marzo un quotidiano più immediato e leggibile, presentiamo ora una nuova home del sito per offrire una navigazione più veloce e intuitiva e una riorganizzazione dei contenuti che valorizza le sinergie delle diverse redazioni che fanno del Gruppo 24 ORE un riferimento imprescindibile nel panorama dell'informazione italiana», commenta Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24, dell'agenzia di stampa Radiocor e delle testate specializzate del Gruppo.

“La nuova home page è un passaggio del processo di innovazione continua del Sole 24 Ore che ha l'obiettivo di creare un sistema circolare della nostra informazione che risponda sempre meglio ai nuovi modi di fruizione dei lettori. Un'informazione che si rivolge a pubblici diversi – per età, professione, interessi - ma con la stessa stella polare: la profondità e la qualità muovendo dal prisma dell'economia” spiega il Vicedirettore del Sole 24 Ore con delega allo sviluppo digitale Roberto Bernabò, che prosegue: “Dopo la app dello sfoglio digitale e il rinnovato articolo del .com – migliorato nella guida alla lettura visto che è sempre più il punto di partenza degli utenti - ecco dunque la home page che è la vetrina completa dell'informazione del Sole 24 Ore e dei suoi tanti prodotti. Un hub di smistamento verso le verticalità sempre meglio organizzato e razionale. E capace di rappresentare in modo sempre più evidente i nuovi formati editoriali che stiamo sviluppando, dai Superdossier ai Podcast, dai visual di Lab24 ai longform di 24+”.

“Siamo felici di portare un ulteriore elemento di novità nel Sistema Sole. La home page, che ogni giorno è il nostro primo punto di contatto con i lettori e gli utenti che ci seguono, oltre ad essere il punto di riferimento per le news in real time e per i contenuti premium sui temi dell'economia, della finanza, delle norme e di tutto l'allargamento tematico dalla sostenibilità all'innovazione digitale, è anche l'hub di accesso alle numerose iniziative del quotidiano e all'intera offerta informativa di tutti i mezzi e prodotti delle diverse aree del Gruppo. Per questi motivi rappresenta un fondamentale asset di valorizzazione del nostro impegno editoriale e, nella sua nuova configurazione, una ulteriore opportunità di crescita dell'intero sistema” dichiara Karen Nahum, Direttore Generale Publishing & Digital Il Sole 24 Ore.

“Il sito del Sole 24 Ore vanta una unique audience mensile di 14.517.000 (Fonte Audiweb gennaio 2021) che raccoglie differenti profili di utenti con differenti esigenze informative affiancando al pubblico consolidato del Gruppo 24 ORE, fatto di professionisti, imprenditori, manager e operatori finanziari, nuovi target interessati ad approfondimenti verticali, tra cui sostenibilità, tecnologia, lusso e motori, che trovano ampio spazio nell'informazione allargata del sito. La piattaforma digitale del Sole 24 Ore mette quindi a disposizione del mercato contenuti ad alto valore aggiunto insieme a spazi dedicati a formati innovativi, nativi e branded, come i dossier, le serie video e podcast, offrendo alle aziende partner nuove soluzioni per comunicare i propri valori e opportunità di storytelling basati sull'alta capacità di narrazione e di emozionalità” afferma Federico Silvestri, Direttore Generale della concessionaria 24 ORE System.

La scelta di lanciare la nuova home page il 30 aprile nasce da una importante ricorrenza digitale: il 30 aprile 1993, infatti, il Cern di Ginevra decise di mettere a disposizione di tutti, pubblicamente e gratuitamente, senza diritti, il codice sorgente alla base del protocollo del World Wide Web, ideato da Tim Berners-Lee per favorire la condivisione delle informazioni di università e istituti di ricerca.