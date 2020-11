Dal 4 dicembre Drive Me Crazy 2 sul canale 59 Ritorna la serie tv con Irene Saderini di Enrico Bronzo

Irene Saderini insieme a Tony Cairoli. Credit: Gabriele Seghizzi

Al via dal 4 dicembre la seconda serie del programma dedicato agli appassionati di motori, Drive Me Crazy, che andrà in onda ogni venerdì alle 22.15 su Motor trend (canale 59 del digitale) per sei settimane fino all'8 gennaio. Conduce Irene Saderini.

La serie ospita protagonisti dello sport come Dorothea Wierer (biatleta), Tony Cairoli (pilota motocross), Tony Arbolino (pilota Moto 3), Fabio Di Giannantonio (pilota Moto 2), Marco Aurelio Fontana (mountain bike e ciclocross) e Massimiliano Piffaretti (wakeboard). Verranno sfidati dalla conduttrice anche in attività per loro inedite. Tra tutte, la conduttrice ricorda la faticosa prova di trial.

Nella prima puntata il confronto con Tony Cairoli, a bordo – entrambi per la prima volta – su un kart cross sul circuito “Gino Trovò” di Latina.

Sempre kart cross anche nella seconda parte dell'episodio in compagnia di Dorothea Wierer, sulla salita delle cronoscalata di Tandalò, in Sardegna. «Dorothea – ammette la Saderini – è la compagna di viaggio che mi ha stupito di più, soprattutto per la sua determinazione che l'ha portata in breve tempo a migliorare di molto la performance su kart cross».

Con Fabio Di Giannantonio la guida di una moto Honda Cbr 1000 a oltre 200km/h sulla pista di Cremona e il trial sul Monte Barca, in Toscana.