Dal 4 dicembre la Toscana torna arancione. L’incognita Lombardia

Emilia Romagna gialla fra una settimana



«Due settimane fa eravamo zona arancione i numeri dicono che possiamo tornare in zona gialla: presumo che ci andremo dalla prossima settimana. É importante ridurre i numeri dei decessi e terapia intensiva», ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite di 'Omnibus' su La7 che si aspetta, dai dati del monitoraggio una conferma della 'zona arancione' per la sua regione, in vista di una modifica della collocazione fra sette giorni.

Marche verso la zona gialla

«Mi ha appena chiamato il ministro Speranza per confermarmi l'andamento molto positivo dell'indice Rt anche nella scorsa settimana», ha scritto su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Se questi dati verranno confermati anche nella settimana in corso, e dai risultati parziali che abbiamo questa sembra essere la tendenza, dal giorno 4 dicembre la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla». Il ministro gli ha preannunciato che l’ordinanza in scadenza il 27 novembre «sarà prorogata fino al 3 dicembre, poiché i 14 giorni per cambiare fascia non vanno considerati dal giorno in cui l'ordinanza è stata emessa ma dal giorno in cui si registra il primo risultato positivo. Cerchiamo di restare attenti e vigili».

Calabria sempre rossa. E salta l’ipotesi di Miozzo commissario

Calabria rossa e senza pace. Dopo numerosi niet è saltata anche l’ipotesi di Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, come commissario alla sanità in Calabria. Miozzo avrebbe chiesto al premier Giuseppe Conte dei superpoteri, e, dunque, di poter essere investito dell’incarico con poteri in deroga, ma le sue condizioni sono state ritenute irricevibili. «Ma bastaaa. Quinto “commissario” per la Sanità in Calabria che salta in un mese. Il governo scelga un Calabrese e la smetta di prenderci in giro», ha scritto su Instragram il leader della Lega Matteo Salvini.

Val d'Aosta resta rossa

Non è ancora arrivato il momento per un allentamento delle misure nella rossa Valle d'Aosta, visto che nella regione non cala la pressione sulle terapie intensive.

Friuli Venezia Giulia: nessuna ipotesi zona rossa

Il Friuli Venezia Giulia non passerà in zona rossa. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga dopo un colloquio con il ministro della Salute Speranza. «Ho sentito per le vie brevi il ministro Speranza - ha affermato Fedriga -, che mi ha confermato, anche alla luce delle rilevazioni nazionali, il miglioramento dei dati in Friuli Venezia Giulia. Questo comporta che ogni ipotesi di passaggio in zona rossa sia esclusa. Inoltre, se le statistiche continueranno a migliorare, con il nuovo Dpcm la Regione tornerà in zona gialla: una condizione che, numeri alla mano, sarebbe già realtà, ma che, ai sensi dell'ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva». Il governatore ha sottolineato come si debba comunque «continuare a mettere in campo tutto l'impegno possibile a tutela della salute e delle attività economiche. Per questo, gli sforzi che faremo tutti insieme nei prossimi giorni saranno fondamentali per tornare in area gialla e, più nel lungo periodo, per tutelarci vicendevolmente e impedire che la curva dei contagi torni a salire».