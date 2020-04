Dal 4 maggio riaprono tessile e automotive, ok a visite parenti: tutte le nuove regole Si allentano subito le maglie per manifattura per l’export, cantieri pubblici e commercio all’ingrosso. Sì agli spostamenti nel territorio regionale. Riprendono gli allenamenti individuali degli atleti di Manuela Perrone

Il premier Giuseppe Conte (Ansa)

5' di lettura

Dal 4 maggio riapriranno la manifattura, le costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale. Ma anche il tessile, la moda, l’automotive, il vetro, l’industria estrattiva, la fabbricazione di mobili, che già da lunedì 27 aprile potranno riaprire per le «attività propedeutiche». E subito potranno riprendere i cantieri pubblici e le attività per l’export. È di dieci articoli il nuovo Dpcm firmato il 26 aprile in serata dal premier Giuseppe Conte: è il primo decreto della “fase 2”, che inaugura le riaperture progressive e graduali dopo il lockdown da pandemia di Covid-19 cominciato l’11 marzo. Per le attività produttive, si tratta di una boccata d’ossigeno consistente.

Ripartono tessile, auto, vetro, mobili

Le imprese che riapriranno i battenti il 4 maggio sono autorizzate a svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire da lunedì 27 aprile. All’allegato 3 del decreto c’è il nuovo elenco dei codici Ateco: comprende tra gli altri il tessile, la moda, la fabbricazione di auto, il comparto del vetro, la fabbricazione di mobili. Ma le attività per cui i prefetti possono autorizzare l’apertura non saranno più limitate ai soli settori coperti dalla disciplina del golden power e potranno riguardare tutte «quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni» nonché a «quelle attività nel settore delle costruzioni» cruciali per l’economia nazionale, come i cantieri anti-dissesto idrogeologico o per l’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria. Tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza già siglati, da ultimo quello del 24 aprile sui cantieri.

Bozza del Dpcm 25 aprile revisionato Visualizza

L’allegato al Dpcm 25 aprile revisionato Visualizza

Orsini (Federlegno): «Il 27 ripartiamo»

«Il nostro settore esporta il 51%, ha un saldo netto commerciale di 7,8 miliardi su un totale Italia di 39 miliardi», commenta subito Emanuele Orsini, presidente di Federlegno. «La filiera contribuisce per il 19%. Come saldo commerciale, la filiera italiana è la prima in Europa e seconda nel mondo, dopo la Cina». Lunedì 27 «noi ripartiamo», annuncia.

Sì alle visite ai parenti

Per quanto riguarda la mobilità delle persone, si potrà tornare a muoversi da un comune all’altro entro la stessa regione per motivi di lavoro, salute o «necessità e urgenza», e vengono annoverati tra quelli necessari e urgenti anche «gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine». Tra una regione e l’altra, invece, ci si potrà spostare solo per lavoro, ragioni di salute e altre necessità e urgenze. Ma ritorna il disco verde al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È invece esplicitato l’obbligo di rimanere a casa per chiunque abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre più alta di 37,5 °.