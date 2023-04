Dal 6 al 28 maggio il giro d’Italia in e-bike

I punti chiave Possibilità di partecipazione

Dal 6 al 28 maggio, in concomitanza con la 106ª edizione del Giro d'Italia, si svolgerà il Giro-E inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione ciclistica italiana sulle stesse strade del Giro.Viene disputato da team di cicloamatori che gareggiano in sella a e-road bike (biciclette da corsa a pedalata assistita) omologate.

L'edizione 2023 prevede 20 tappe con partenza in Abruzzo e conclusione presso i Fori imperiali di Roma, con una percorrenza giornaliera che oscilla tra i 70 e i 100 km.



Possibilità di partecipazione

Tra le iniziative collaterali c’è la possibilità di prendere parte a una delle tappe della corsa come membro del team Carglass. Per partecipare entro il 15 aprile si deve compilare un form raccontando il proprio legame con la bicicletta e allegando una foto o un video a testimonianza della propria passione per il ciclismo. A fine aprile una giuria sceglierà i tre vincitori che parteciperanno a una tappa del Giro-E come membro ufficiale del team.

