Dal ballo all’hockey, ecco tutti gli sport vietati se praticati in forma amatoriale Il decreto conferma per gli sportivi da dopolavoro il divieto di svolgere qualunque forma di calcio e calcetto fra amici

Covid, nuovo dpcm: divieto di feste private e stretta sulla movida

Il decreto conferma per gli sportivi da dopolavoro il divieto di svolgere qualunque forma di calcio e calcetto fra amici

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Con la pandemia, lo sport è costretto a fare slalom anche tra norme e divieti: non i professionisti e neanche i dilettanti, che dalla serie A fino ai settori giovanili hanno il via libera e possono continuare a giocare a pallone o a tirar calci nel taekwondo, nel rispetto dei protocolli sanitari. Ma se si è solo un amatore la cosa è più complicata. Perché il nuovo Dpcm ferma tutti gli sport di contatto e allora è dura trovare un modo per sgranchire le gambe che non sia una corsetta nel parco.

Le tipologie individuate dal decreto

Di contro, sono tanto le discipline che - nella lista dei 130 sport stilata dal ministero guidato da Spadafora e pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” - emergono dalle retrovie e si propongono, anche solo per assenza. E così dovranno deporre per un po' bastoni e palline anche gli appassionati di “bandy”, una specie di hockey su prato. Come la “s'instrumpa”, è infatti considerate sport di contatto e il governo ha deciso di metterle per un po' in naftalina per gli amatori (la lotta sarda ne conta 200 in tutto), causa pandemia, con il Dpcm del premier Giuseppe Conte e il decreto del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il governo in pratica ha deciso di interrompere, fino a nuovo ordine, la pratica amatoriale di tante discipline sportive cosiddette da contatto e dunque pericolose ai fini della trasmissione del coronavirus.

Stop a calcio e calcetto

Fra le 130 individuate, anche il “cheerleading”, specialità che combina ginnastica, danza e acrobazia, il “floorball” (versione indoor dell'hockey) e il “sepaktakraw” (gioco di origine asiatica, simile alla pallavolo, ma che si gioca con i piedi). Si tratta di discipline poco note al grande pubblico, e da oggi vietate (insieme con calcetto, basket, pallavolo, pallamano, rugby, tanto per citarne alcune) per i praticanti non legati al mondo dello sport professionistico o delle società e club dilettanti regolarmente affiliati al Coni e al Cip Il decreto conferma dunque per gli sportivi da dopolavoro il divieto di svolgere qualunque forma di calcio e calcetto fra amici (nei format standard a 11 giocatori, a 5, a 7 e a 8), e così pure tutte le partitelle di basket, pallavolo, pallamano, rugby e hockey.

Leggi anche Coronavirus, la quarantena ridotta a 10 giorni libera prima oltre 80mila italiani

Discipline da combattimento e danza

Il no a qualunque pratica di sport amatoriale interessa anche tutti gli appassionati della ricca tipologia del combattimento: pugilato, lotta libera e greco-romana, e poi judo, karate, taekwondo, aikido, capoeira, kickboxing, ju-jitsu e così via. Lo stop riguarda anche qualunque tipo di danza sportiva e non, tango compreso, a meno di non praticarlo in forma individuale (e resta da verificare la possibilità di ballare tra congiunti), anche se appare quantomeno complicato esercitarsi da soli nel tango o in qualsiasi altro ballo di coppia. Chiusura anche per gli appassionati di ginnastica artistica e per le ragazzine innamorate della ritmica, attività che potranno però essere praticate solo in forma individuale, sempre a meno che non si tratti di atleti regolarmente tesserati al Coni.

Le possibilità consentite

Anche per altre discipline è consentita una deroga, sempre a patto che sia svolta in forma esclusivamente individuale: canottaggio, bob su pista, pattinaggio, slittino e rafting. In pratica, si può vogare il 4 senza se si è atleti, non si può invece fare se lo si fa in amicizia con tre compagni di viaggio. Ma nessuno vieta a un singolo di salire su una canoa da solo e pagaiare sulle acque del lago. E anche andare con lo slittino giù per le discese innevate potrà essere fatto, purché da soli.