Dal bambino sciolto nell’acido alla strage di Capaci: chi è Giovanni Brusca

Nel 1983 è nel gruppo che uccide il giudice istruttore Rocco Chinicci. Una bomba posizionata sotto l’abitazione dell’alto magistrato, padre del “pool” antimafia di Palermo, sarà il “battesimo” per Brusca. Nel 1992 Brusca sarà nel gruppo di fuoco che fredderà il parlamentare della Democrazia Cristiana Salvo Lima, politico legato a doppio filo con Giulio Andreotti.

Ancora nel 1992 c’è la mattanza di Capaci, dove Brusca dall’alto di una collina premerà il tasto del telecomando che farà esplodere il tratto autostradale dove stava viaggiando il convoglio di Giovanni Falcone. Una strage.

Tra i crimini più efferati c’è l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio dell’affiliato a Cosa nostra Santino Di Matteo. La sua collaborazione con l’autorità giudiziaria non sarà perdonata. Santino è ucciso a mani nude e poi sciolto nell’acido.

Brusca ha avviato una proficua collaborazione con l’autorità giudiziaria. Anche per questo la condanna è stata di 30 anni e non l’ergastolo. Secondo la Dna – sulle base di alcune relazioni – Brusca può lasciare il carcere due anni prima della fine della pena. Un parere favorevole alla richiesta dei legali dell’ex boss di revocare il carcere per la misura della detenzione domiciliare.