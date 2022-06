Dal barbiere all’orto, i sindaci limitano l’uso di acqua potabile

Quasi ovunque il divieto di uso dell’acqua per scopi extra-domestici è continuativo, ma ci sono casi in cui – come a Verona – l’utilizzo è permesso nelle ore notturne, tra le 6 e le 21. C’è poi chi precisa meticolosamente orari e azioni permesse: dalle 8 alle 21 a Bologna non si può annaffiare l’orto privato, ma il divieto si sposta di qualche ora, dalle 10 alle 18, per gli orti comunali; a Civo (So) invece, l’innaffiamento è concesso, ma solo tra le 22 e le 24 e tra le 5 e le 7. Precisissima l’ordinanza di Pergine Valsugana: l’irrigazione è sempre consentita, ma solo se fatta con «l’ausilio di piccoli innaffiatoi manuali indicativamente da circa 12 litri di capienza».

La questione di orti e giardini risulta poi molto sensibile per quelle zone immerse nel verde come Mentana (Roma), circondata da riserve naturali. Lì, l’innaffiamento degli spazi pubblici è sempre permesso, ma solo se «strettamente limitato all’effettiva necessità di evitare l’essiccamento delle essenze arboree ed arbustive, di fiori e piante in quanto patrimonio dell’intera comunità».

Ci sono però località, come alcune frazioni di Pieve di Teco (Im), in cui la situazione è talmente critica da dover limitare il consumo per utenza a 200 litri d’acqua al giorno, pena l’interruzione immediata del servizio. Meno drastica, ma ugualmente forte l’ordinanza di Civo: chiuse tutte le fontane e lavatoi pubblici, e «divieto a chiunque di manomettere saracinesche o altri componenti di fontane e lavatoi».

In tutte le ordinanze, le sanzioni per i trasgressori vanno dai 25 ai 500 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 267/2000. Ma anche qui con qualche differenza: a Vasia (Im) si parte da 50 euro, a Livorno dai 100. C’è poi chi si spinge a un massimo di mille euro, con però il permesso di pagamento in misura ridotta entro i 60 giorni dalla notifica.