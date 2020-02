Dal “basta panico” di Conte alla mascherina di Fontana, la politica va in tilt sul coronavirus

Insomma, il linguaggio istituzionale sembra configurarsi come il linguaggio della rassicurante contraddizione. Secondo il Governatore della Banca d'Italia Visco, infatti, si prevede una riduzione del PIL dello 0,2%, mentre Confcommercio annuncia perdite per oltre 5 miliardi, Confturismo per poco meno di 3 miliardi, in considerazione dell'assenza di più di 20 milioni di turisti dall'Italia, e, sulla base di uno studio Coldiretti-ISTAT, in materia di food, l'esportazione dei prodotti italiani in Cina si è ridotta dell'11,9% nel solo mese di gennaio.

La sceneggiata di Fontana

È appena il caso di ripetere a scopo di autoconvincimento che «tutto è sotto controllo». Nel frattempo, assistiamo esterrefatti alla scena del Governatore Fontana che, novello Coriolano, mostra al popolo di sostenitori e adepti le proprie ferite da combattimento, indossando la mascherina e ricordandoci l'efficacia comunicativa della brechtiana opera da tre soldi.

«Anzitutto, vi voglio dire che i numeri stanno aumentando»: il suo esordio, a dire il vero, non è tanto rassicurante quanto le consuetudini linguistiche di Conte. Il seguito richiama alla nostra memoria uno dei tanti servizi dei tg dai paesi di guerra, per quanto Attilio Fontana sia disinvolto e pacato, quasi appagato, nell'informare i cittadini.

«Non abbiamo tenuto la conferenza stampa in cui avremmo dovuto raccontare i risultati della giornata (…) Una mia stretta collaboratrice ha contratto il virus (…) Io non ho contratto il virus per cui possiamo continuare a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo (…) Cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento (…) Quando mi vedrete nei prossimi giorni, non spaventatevi (…) Sono pronto a difendere tutti i lombardi (…)» e così via.

Vien fatto di pensare che sia in atto una sorta di scontro tra Stato e Regioni, anche se sappiamo che così non è nei fatti. Ma non solo. La perplessità ci conduce ad altro: «i numeri stanno aumentando», «battaglia», «combattendo», «difendere», ovverosia frasi, sostantivi e verbi appartenenti a quella che il linguista Giorgio Antonelli, nel proprio ultimo saggio, Una vita tra le parole, ha definito veterolingua, una lingua semplicistica e aggressiva.