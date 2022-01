Dal battistrada alle piste d’atletica: le sette vite degli pneumatici a fine corsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Duecentomila tonnellate di pneumatici fuori uso raccolti in un anno. E poi un contributo notevole sia al consumo di anidride carbonica sia nel costo legato all'importazione di materia prima dall’estero. La nuova vita degli pneumatici a fine corsa inizia con lo smaltimento. È qui che i rifiuti si trasformeranno nuovamente in materia prima per poi essere utilizzati nei settori più disparati. Dalla realizzazione di superfici sportive (campi di calcio, piste per la corsa) agli asfalti silenziosi, continuando con la produzione di arredi urbani per arrivare poi agli interventi propedeutici al recupero energetico.



Bilancio positivo

E' un bilancio positivo quello stilato da Ecopneus, la società consortile senza scopo di lucro e considerata una delle principali operatrici, nell’ambito degli pneumatici fuori uso, in ambito nazionale. L’anno appena concluso, come sottolineano i responsabili, si chiude con un dato di raccolta pari a 200 mila tonnellate di pneumatici recuperati in tutto il territorio nazionale.



Obiettivo raggiunto

Un valore che «ha permesso di raggiungere pienamente gli obiettivi di raccolta straordinari fissati dal Ministero della Transizione Ecologica per far fronte alle criticità che hanno colpito il sistema di raccolta nazionale». Nel 2021 la quota di raccolta «aggiuntiva straordinaria» per far fronte alla situazione «emergenziale» è stata aumentata prima del 15 per cento poi del 20 per cento.

I dati

Le 200 mila tonnellate di pneumatici recuperati fanno parte del sistema che ha registrato 65.000 richieste di intervento che hanno interessato oltre 26.500 gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutte le Province italiane.

Un intervento capillare

«Il 2021 è stato un anno complesso per l'intero sistema e anche il 2022 è partito segnato dalle conseguenze della situazione sanitaria che stiamo purtroppo ancora vivendo - commenta Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus –. Lo scorso anno, nonostante la situazione emergenziale, siamo riusciti comunque a raggiungere pienamente gli obiettivi di legge, garantendo una raccolta capillare su tutto il territorio nazionale e dando il nostro contributo per risolvere un problema causa di forti sofferenze per i gommisti».