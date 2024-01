Dal Belvedere di San Leucio all’Eremo di San Vitaliano

Il Belvedere di San Leucio fa battere forte il cuore per la vista sul paesaggio felice di questa piana fertile della Campania, sulle colline sino al Golfo di Napoli e perché in questo complesso laborioso re Ferdinando I volle dar vita a un centro per la produzione tessile all’avanguardia, affidandone la realizzazione al fidato architetto Vanvitelli: la Fabbrica Reale e le Case degli operai, gli appartamenti riservati al sovrano, il parco sono stati restituiti al loro originario splendore. Persino i telai originali permetto di comprendere quanto fosse ambizioso quel progetto borbonico.

Anche l’Eremo di San Vitaliano, figura religiosa nata nell’antica Capua, l’attuale santa Maria Capua Vetere, nel secolo VIII - tra le ante vicende tramandate sulla sua vita, è celeberrimo l’episodio che lo volle rinchiuso in un sacco di cuoio e gettato tra le onde dai suoi nemici ma riuscì a salvarsi - va visitato per la sua architettura in pietra e la collocazione remota e ancestrale.





2/5 4/5 Menu