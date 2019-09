Dal blocco navale alla diffamazione: il duello tra Salvini e Rackete Un mese e mezzo di insulti e scontri tra il leader della Lega e la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete. Post dell'allora ministro dell’Interno sono stati fatti anche con la gip di Agrigento che aveva escluso responsabilità per la “Capitana”, accusata di aver forzato un blocco navale e speronato una motovedetta della Guardia di finanza di Ivan Cimmarusti

Carola Rackete e' libera, gip non firma convalida arresto

Uno scontro a muso duro tra Matteo Salvini e Carola Rackete. Il Capitano contro la Capitana. Circa un mese, tra giugno e luglio, in cui l’allora responsabile del Viminale e la comandante della Sea Watch 3 si sono fronteggiati, per la decisione della Rackete di forzare il blocco navale e speronare una motovedetta della Guardia di finanza per far sbarcare a Lampedusa 53 migranti salvati a 47 miglia nautiche dalla Libia. Un clima di tensione iniziato il 12 giugno scorso e culminato, dopo l’arresto della stessa Capitana, con la decisione della revoca della misura cautelare, che ha fatto infuriare Salvini.

Il fatto

Per quei fatti la stessa Rackete aveva affermato di aver compiuto quei reati per essersi trovata in «uno stato di necessità». Posizione smentita dalla Procura di Agrigento, secondo cui «non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità». Sul punto «si evidenzia che non appare configurabile lo stato di necessità ex articolo 54 codice penale, atteso che la Sea Watch 3 veniva costantemente monitorata ed assistita dalle Forze dell’ordine nei giorni antecedenti all’arresto in flagranza di reato della comandante». Il procuratore Patronaggio ritenne «nobili» i principi di «solidarietà» della Sea Watch 3 ma spiegò che «le situazioni di emergenza esistenti a bordo erano state fronteggiate con forme di assistenza sanitaria ai migranti, con sbarco a terra dei casi di pericolo di danno grave alla persona».

“La sbruffoncella”

Ma già da qualche giorno prima erano partiti i primi insulti. Il 26 giugno, per esempio, Salvini fa una diretta Facebook. «Chi se ne frega delle regole ne risponde… lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati per dimostrare non si sa cosa, immigrati pagata non si sa da chi». Il 2 luglio invece scrive su Tweeter: «Nessun problema: per la comandante criminale è pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la Sicurezza nazionale. Tornerà in Germania, dove non sarebbero così tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi».