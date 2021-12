Dal bonus affitti al mutuo prima casa under 36, le misure per i giovani nella manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Una detrazione del 20% per i giovani inquilini, tra i 20 e i 31 anni, con un reddito entro i 15.493,71 euro, che viene riconosciuta per i primi quattro anni di contratto: può arrivare fino a 2mila euro. Accompagnata anche la proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione. Più nuove risorse per sostenere l’occupazione e la formazione, fino alla decontribuzione a favore delle lavoratrici madri. Arrivano due milioni in più per sostenere le attività sportive universitarie e altri due milioni per le spese informatiche degli studenti fuori sede. C’è poi un aiuto con cui i giovani camionisti potranno coprire le spese per la patente, e un fondo da 600 mila euro, per il Giro d’Italia Under 23.

Sono alcuni degli ingredienti del pacchetto giovani previsto dalla legge di Bilancio 2022. Il provvedimento sta per ottenere il via libera definitivo della Camera, nello stesso testo approvato dal Senato.

Loading...

A partire dalle 17.15 sono previste le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul ddl. La prima chiama avrà inizio alle 18.57. Dopo la chiama sono previsti 21 voti sugli articoli e poi illustrazione e voti su odg fino ore 24. Il voto finale sarà a partire da giovedì mattina, 30 dicembre, alle 9. Su questo programma, è stato messo in evidenza, non c’è accordo con Fratelli d'Italia per cui non è esclusa la richiesta della seduta fiume nella notte tra domani e giovedì.

Bonus affitti per giovani fino a 31 anni non compiuti

La manovra modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare aumenta il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti. Viene poi estesa la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare. È aumentato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto.

La norma chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso. La legge di Bilancio 2022 eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabilisce che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.