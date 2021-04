Dal bonus affitti allo stop alla Tosap per i locali all’aperto, i ritocchi al Dl sostegni. Ma ci sono solo 500 milioni

2' di lettura

Tante proposte di modifica, ma la coperta delle risorse a disposizione è ancora una volta corta. Sono infatti oltre 2.800 (2.852) gli emendamenti al decreto Sostegni - la prima manovra del Governo Draghi - depositati nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. I fondi che sono stati messi a disposizione del parlamento da parte del Governo sono 550 milioni. In realtà il budget è ancora più leggero, considerato che almeno 50 milioni sono già prenotati per un nuovo intervento di sostegno, a fondo perduto, a favore delle società sportive dilettantistiche (si veda anche Il Sole 24 Ore del 12 aprile).

Ancora un assalto alla diligenza

Insomma, i partiti non hanno resistito al classico “assalto” alla diligenza. Gran parte delle proposte inserite nel pacchetto proviene dalla maggioranza. Da FI è arrivata la quota maggiore di emendamenti, 677, segue FdI (unico gruppo di opposizione al netto di alcune componenti del Misto). Il Pd ha presentato 449 proposte di modifica, M5S 356, dal gruppo Misto ne sono arrivate 268, una di meno, 267, da Iv, segue la Lega con 203 e le Autonomie con 157 emendamenti.

Obiettivo condiviso: alleggerire i costi fissi per le attività travolte dalla crisi

Un elemento che accomuna le proposte di modifica è l’obiettivo di alleggerire i costi fissi per le attività travolte dalla stretta imposta dalla necessità di contenere i contagi coronavirus. Un alleggerimento a 360 gradi, che si dovrebbe concentrare su bollette, Tari, Tosap (lo stop alla tassa di occupazione del suolo pubblico allo stato attuale è previsto fino a giugno), seconda rata dell'Imu, fino al canone Rai. Tra le soluzioni l'estensione al periodo gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta sui canoni di affitto degli immobili ad uso commerciale. Sempre a sostegno del mondo produttivo colpito dalla crisi, si chiede la proroga di un anno, al 1 settembre 2022, dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa. È stata proposta anche la previsione di un credito d'imposta per il settore del turismo. Nel pacchetto anche misure a sostegno del lavoro stagionale e interventi finalizzati al sostegno delle famiglie in difficoltà da parte degli enti territoriali.





Le prossime tappe: dai “segnalati” al testo in aula a Palazzo Madama

Le votazioni sulle proposte “segnalate”, che dovrebbero attestarsi intorno alle 500, non inizieranno prima della prossima settimana e il provvedimento dovrebbe andare in Aula a Palazzo Madama non prima di inizio maggio, dopo gli adempimenti legati a Def, scostamento e Pnrr. L'orientamento della maggioranza è quello di introdurre le modifiche in Senato, senza ulteriori cambiamenti in seconda lettura alla Camera (viene dunque meno l’ipotesi di una terza lettura). È dunque probabile che le modifiche che saranno introdotte nel passaggio parlamentare del provvedimento entreranno in vigore dopo le nuove misure che il Governo sta predisponendo per le imprese colpite dalla crisi, partendo dalla richiesta di uno scostamento di bilancio da 40 miliardi (la riunione del Consiglio dei ministri è attesa per domani, 14 aprile).