Dal bonus anti-inflazione ai sostegni alle imprese: ecco i nuovi aiuti da 14 miliardi

Due i provvedimenti anti crisi approvati dal Cdm. Il primo decreto proroga fino all’8 luglio gli sconti da 25 centesimi sulle accise (e da 30,5 centesimi Iva compresa) su benzina e gasolio e introduce il taglio di accise e Iva per il gas naturale, per un valore di 2,1 miliardi. Il secondo Dl, chiamato a muovere altri 12 miliardi, è diviso tra il bonus anti inflazione e gli interventi per imprese, enti locali, sanità e profughi.

