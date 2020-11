Bici e auto, agevolazioni al secondo round Dal 9 novembre e fino al 9 dicembre chi non ha avuto accesso ai fondi potrà registrarsi alla piattaforma www.buonomobilita.it – la stessa del famigerato click day del 3-4 novembre –, caricando i propri dati e la fattura, sempre utilizzando Spid

(foto Ansa)

Dalle biciclette alle auto elettriche e ibride plug-in, al via il secondo tempo della partita delle agevolazioni.

Dopo che in un solo giorno, il 3 novembre in quello che nella sostanza è stato l’ennesimo click day, sono andati esauriti i primi 215 milioni stanziati per l'incentivo all'acquisto di biciclette e monopattini, anche elettrici, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha chiarito che tutti coloro che hanno comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 maggio al 2 novembre e non sono riusciti ad ottenere il bonus mobilità perché i fondi erano finiti, potranno ripresentare la domanda sullo stesso sito (www.buonomobilita.it) dal 9 novembre al 9 dicembre, e avranno il bonus ai primi dell'anno prossimo.

Ancora 100 milioni per auto elettriche e ibride plug-in

Quando invece agli incentivi per le auto, sono esauriti quelli per l'acquisto di auto a emissioni contenute (da 61 a 90 gr/km di CO2, la cosiddetta “terza fascia”), ma rimangono cento milioni riservati a vetture a emissioni basse e bassissime, le fasce uno e due (si tratta delle auto elettriche e ibride plug-in, la cui domanda è inferiore alla cifra stanziata).