Dal bonus chef a quello per l’acqua potabile, sulla manovra piovono crediti d’imposta

In sostanza la legge di bilancio dal 2021 riconosce a un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Due Bonus al Sud per investimenti e ricerca

Con un pacchetto di norme arrivano due proroghe per i bonus Sud. Resterà in vita fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Così come sarà utilizzabile ancora per due annualità (2021 e 2022) il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese attive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

Nuova spinta ai Pir

Tra le novità assolute anche il nuovo credito d'imposta per le perdite derivanti da piani dirisparmio a lungo termine, ormai noti come Pir per le piccole e medie imprese. Si tratta dei piani che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa constabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.

Il bonus Pir spetta alle persone fisiche titolari del piano di investimento pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che questi siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli stessi strumenti finanziari. Il credito d'imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo e solo in dichiarazione dei redditi.