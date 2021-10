Dai mobili alle auto: ecco i bonus «salvati» dalla manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bonus mobili, edilizi, bonus casa per i giovani, ecoincentivi per l’acquisto di auto, fino ai bonus tv e decoder. Tra le poste della legge di Bilancio che verrà - il via libera del Consiglio dei ministri è atteso la prossima settimana, probabilmente martedì 26 ottobre - con misure in deficit per 23,4 miliardi (pari all'1,245% del Pil), rientra anche il rifinanziamento di un pacchetto di bonus.

Bonus mobili

Con la manovra è attesa la proroga del bonus mobili. Tra questo, i bonus per le ristrutturazioni edilizie, la riqualificazione energetica, bonus sisma e verde lo stanziamento aggiuntivo è minimo, meno di 40 milioni, nel 2022 (si tratta di crediti di imposta), mentre nel 2023 sono appostati circa 500 milioni che salgono a due miliardi e mezzo nel 2024. Il bonus miobili consiste nella possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione era stata prorogata dall’ultima legge di bilancio (178/2020) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma - stando all’ultima manovra - può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato aumentato a 16.000 euro). La nuova legge di Bilancio, stando alle indicazioni contenute nel Documento programmatico di bilancio 2022 approvato dal Governo e inviato a parlamento e Commissione europea, prorogherà la misura.

Bonus giardini

Nel ddl di Bilancio che registrerà il semaforo verde del Governo dovrebbe entrare anche la proroga del bonus “verde” per i giardini. Allo stato attuale, è una detrazione Irpef del 36% per gli interventi sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Bonus casa under 36

Il bonus per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 (con Isee fino a 40.000 euro) potrebbe valere per tutto il 2022. La misura viene citata nella tabella del Dpb sulle politiche della famiglia a cui sono destinati 400 milioni. I fondi, si legge, servono a rendere strutturale il congedo di paternità a 10 giorni, a creare asili nido e scuole dell’infanzia ma anche per le «garanzie e le esenzioni di imposte per facilitare l’acquisto della prima casa, in particolare per i giovani». Oggi il bonus vale per gli acquisti fino a giugno 2022 e cancella imposta di registro, ipotecaria e catastale, concedendo un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. Una circolare dell’agenzia delle Entrate pubblicata di recente ha chiarito che il bonus, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl 73/2021), si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, non ai contratti preliminari di compravendita. Con la manovra è ora attesa la proroga a fine 2022.