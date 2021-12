Dal bonus separati all’Imu, tutte le novità del decreto fiscale

Via libera definitivo della Camera al decreto legge fiscale, collegato alla manovra, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Dalla stretta sull’Imu sulle “finte” prime case al bonus per i genitori separati, alla possibilità di cumulare assegno di invalidità e reddito da lavoro, alla mini-proroga delle cartelle, ecco in sintesi le principali misure.

