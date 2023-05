Dal bonus sociale ai medici gettonisti, via libera alla fiducia sul decreto Bollette: ecco le novità

Via libera della Camera (199 sì e 129 no) alla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Bollette (dl 34/2023). Il voto definitivo dell'aula di Montecitorio è previsto per oggi, giovedì 18 maggio. Il provvedimento passerà poi all'esame del Senato per la conversione in legge (scade il 29 maggio). Dal rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas alla stretta più soft sui medici a gettone, ecco alcune delle misure.



