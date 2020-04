Dal bonus vacanze al tax credit, alla Campagna «Viaggio in Italia» il piano del governo per il turismo estivo Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc, segno che il dossier è sotto la lente di un esecutivo che a ore traccerà il piano delle riaperture per tutte le attività produttive di Andrea Carli

Un primo pacchetto di misure a sostegno di un turismo italiano travolto dall’emergenza sanitaria del coronavirus dovrebbe prendere forma nell’ambito della manovra anti crisi, il cosiddetto “decreto Aprile” atteso a fine mese, anche se non è escluso un ulteriore slittamento a maggio. È proprio quello delle soluzioni per questo comparto in ginocchio uno dei nodi che animano in queste ore il confronto all’interno della maggioranza: l’obiettivo è individuare risorse adeguate in un contesto di coperta corta. Dal bonus vacanze al tax credit, alla campagna di comunicazione in vista della stagione estiva: sono queste le principali soluzioni allo studio del Governo.

Conte annuncia un tavolo di confronto ad hoc

In occasione dell’ultima riunione in videoconferenza della cabina di regia con gli enti locali, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc, segno che il dossier è sotto la lente di un esecutivo che a ore traccerà il piano delle riaperture per tutte le attività produttive.

Franceschini: presto misure per il comparto

La prima soluzione che si va delineando è quella di un bonus vacanze. Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha annunciato un pacchetto ad hoc per sostenere cultura e turismo. Nell’incontro che ha avuto la settimana scorsa con il Sottosegretario di Stato Lorenza Bonaccorsi e gli assessori regionali per il turismo in vista del prossimo decreto di Aprile si è discusso in particolare il tema del bonus vacanze da destinare al sostegno del turismo interno, verificandone la portata, la durata e le modalità di erogazione alle famiglie e al contempo vagliando le possibili sinergie con eventuali iniziative già avviate dalle regioni a favore di soggiorni in strutture alberghiere, campeggi, stabilimenti balneari e termali. L’incontro in videoconferenza ha fornito anche l’occasione per valutare le esigenze espresse dalle regioni, quali - spiega una nota del ministero emessa al termine della riunione - «la creazione di un fondo speciale europeo dedicato al turismo e l’ammanco delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno, parte integrante del bilancio di molte amministrazioni comunali».

Bonus vacanze da 500 euro

La soluzione di un bonus vacanze piace anche alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. In un tweet la ministra ha rilanciato la proposta del presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi su un bonus di 500 euro per ogni famiglia per le vacanze. Si potrebbe delineare un inedito asse Pd-Italia Viva, per convincere il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a prevedere la misura nel testo finale del provvedimento. Gli operatori hanno messo in evdenza che il bonus vacanze, considerato il peso della crisi, non è sufficiente. Chiedono misure di sostegno diretto alle aziende o la deducibilità delle spese per le vacanze. «La proposta per favorire un periodo di vacanza va bene purché sia complementare a misure che sostengano le imprese del turismo. Il bonus, come unica soluzione, certamente non permetterà alle imprese di sopravvivere al Covid-19», ha affermato Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi. «Ben venga il bonus vacanza di 500 euro per le famiglie - ha detto la presidente vicaria di Federturismo Marina Lalli - ma al turismo servono anche misure strutturali molto più forti». La misura «sarà utile nel 2021 - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - : in questa fase, invece, è più opportuno concentrare le disponibilità nel sostegno delle imprese del turismo. Anche perché non sappiamo come e quando si potrà tornare a viaggiare senza restrizioni». Di «mossa populistica» ha parlato il presidente di Confturismo Confcommercio Luca Patanè.

L’ipotesi di un tax credit

Un’altra ipotesi per sostenere il turismo, che potrebbe prendere forma sempre nell’ambito del decreto Aprile, è quella di un meccanismo basato sulla detrazione fiscale delle spese del 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane, fino a un massimo di 325 euro. Federbalneari propone di prevedere un tax credit del 75% su base di due anni per la detraibilità immediata delle spese aziendali di sanificazione, disinfezione dei locali e delle attrezzature e beni strumentali vari per un tetto massimo di 30mila euro.