Dal boom del mercato una chance per l’Italia

«D -Orbit Un caso? Direi di no. Per quanto la vocazione del territorio sia più aeronautica abbiamo aziende eccellenti anche nello spazio. Realtà che crescono, assumono e vincono contratti. È un tessuto vitale che genera anche start-up e che inizia ad attrarre anche il venture capital». Angelo Vallerani, presidente del Lombardia Aerospace Cluster e manager di Ohb Italia è ottimista sulle prospettive di queste realtà, in grado di mettersi in luce anche in un contesto complicato. «Il gradino da superare per entrare in questo settore è molto alto - spiega - e chiaramente non possiamo pensare ad una moltitudine di aziende in grado di costruire satelliti o servizi di altissima tecnologia. Il mercato però sta cambiando, non sono più i big a dettare gli standard ma c’è un’offerta che si allarga, a comandare sempre più sono i clienti. E per l’Italia questo è un momento quanto mai propizio». Vallerani ricorda come il Pnrr preveda fondi per 1,5 miliardi dedicati proprio allo spazio, ormai considerato non più come un semplice luogo di sperimentazione ma un vero business con ricadute dirette e concrete. «Mobilità, agricoltura di precisione e telemedicina sono solo alcuni degli ambiti di impatto, le possibilità sono davvero infinite e la crescita del mercato lo testimonia». Crescita che coinvolge la stessa Ohb Italia, 200 addetti (180 a Milano) impegnati nella costruzione di satelliti. «Anche noi siamo in progresso - spiega - e infatti entro fine anno pensiamo di inserire altre 20 persone. Solo per nuove camere bianche abbiamo investito in tre anni quattro milioni, investimenti che ci consentono di partecipare e vincere gare internazionali importanti. Guardando all’interesse per lo spazio, a un giovane ingegnere direi senz’altro che questo è il momento giusto per “buttarsi”, entrando in un’azienda o puntando anche sulla propria idea di business».