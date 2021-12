Dal bozzetto alla scena ecco la fabbrica della Scala

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando la squadra dei trasportatori si avvicina alla grande scala dorata – attorniata da sculture in gesso e resina raffiguranti dei leoni – la caposcenografa che mi sta accompagnando nella visita ai laboratori dell’ex Ansaldo perde per un attimo il filo del discorso. Il suo sguardo segue attento (e non senza un filo di preoccupazione) i movimenti degli operai incaricati di trasportare i materiali di scena di «La bayadère» dai laboratori di via Bergognone fino al Teatro alla Scala: fondali, statue, elementi architettonici. In teatro saranno poi allestiti per il debutto, mercoledì prossimo, del balletto creato da Nureyev per l’Opéra di Parigi nel 1992, ripreso da Manuel Legris per questa nuova produzione del teatro scaligero, con le scene e i costumi di Luisa Spinatelli, in programma al Piermarini fino all’8 gennaio.

Dal bozzetto al palcoscenico

Ma è tra le mura di questa ex fabbrica nella zona sud di Milano che prende forma l’«hardware», per così dire, degli spettacoli scaligeri. È questo il vero «backstage» del teatro, dove si lavora per trasformare in costumi e materiali di scena i disegni degli autori.

«Il rapporto con il bozzettista è fondamentale – ci spiega Emanuela Finardi, caposcenografa realizzatrice incaricata per «La Bayadère», tenendo in mano i disegni di Spinatelli, mentre dalla passerella che sovrasta il padiglione 16 dell’ex Ansaldo ci illustra i dettagli del fondale che la sua squadra di scenografi sta ultimando, sotto di noi –. Con Spinatelli è stato facile, perché collabora da anni con la Scala e inoltre è stata l’insegnante di molti di noi, che abbiamo studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera», racconta Finardi.

Entrata in Scala nel 1989, oggi è una dei tre caposcenografi dei laboratori, ciascuno dei quali coordina una squadra di quattro scenografi e quattro tecnici. «Il nostro teatro ha una stagione molto ricca e con molte produzioni proprie – spiega Finardi –. Ogni due settimane in media c’ è un cambio, perciò ci troviamo a realizzare più spettacoli contemporaneamente. Sarebbe impossibile, per una sola persona, supervisionarli tutti».

Un flusso continuo

È un flusso continuo: mentre martedì scorso al Piermarini debuttava il «Macbeth» di Verdi (diretto da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore), inaugurando la stagione 2021-2022 del teatro lirico più famoso d’Italia, all’Ansaldo le maestranze stavano già ultimando scene e costumi per «La bayadère» e lavorando a quelle dei prossimi titoli in programma. «Mediamente servono circa tre mesi per realizzare una nuova produzione – dice ancora Finardi – ma è difficile fare una stima precisa, proprio perché realizziamo più progetti contemporaneamente». Un lavoro faticoso e delicato, ma «bellissimo: «Si rinnova ogni volta e poi non siamo semplici esecutori: gli scenografi realizzatori hanno un ruolo attivo di collaborazione con i progettisti. I disegni iniziali vanno adattati alle esigenze del teatro e degli artisti. Noi conosciamo bene il nostro palcoscenico e possiamo suggerire le soluzioni migliori». Comprese quelle per la logistica: un tema non banale per un teatro come la Scala, situato nel pieno centro di Milano, tra stradine strette e trafficatissime, o spesso impegnato (Covid permettendo) in tournée internazionali che richiedono anche il trasporto delle scene.