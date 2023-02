Dal Brasile al Monte Bianco

Dirigendosi ancora più a sud il cortometraggio Walking on Clouds porta a scoprire un modo inedito per esplorare il Brasile. Dai 1.901 metri di altezza sopra la città di Praia Grande, infatti, il brasiliano Rafael Bridi insegna che niente è impossibile: in equilibrio su una slackline sospesa fra due mongolfiere ha stabilito il record di highline camminando, letteralmente, sulle nuvole. Si torna in Europa per ricordare come Chamonix, in Francia, tra le prime destinazioni per gli sport invernali, sia la meta prediletta da chi ama la montagna più autentica. Alle pendici del Monte Bianco il silenzio ovattato, le discese candide e la neve farinosa sono i protagonisti del corto Flow di Maxime Moulin

