Dal Bto di Firenze le linee guida dei nuovi modi di viaggiare per lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La pandemia ha avuto effetti potenti sull’industria turistica italiana, non solo perché ha ridotto drasticamente i fatturati, ma anche perché ha spinto gli operatori a investire in innovazione digitale, ha aumentato le prenotazioni dirette a scapito delle agenzie online come Booking e Expedia, ha trasformato e quasi azzerato il comparto dei viaggi d’affari.

Proprio il business travel, destinato a una riorganizzazione epocale post-pandemia, sarà uno dei temi affrontati dalla Bto di Firenze, la rassegna sul turismo online che da tredici anni cerca di delineare tendenze e nuovi strumenti del settore.

100 incontri 300 speaker

Quest’anno Bto si ramifica in cinque giornate tematiche (24,25,26,29 e 30 novembre) affollate di 100 incontri e 300 speakers, e in tre sedi, ma soprattutto si tiene con una formula ibrida: relatori e partecipanti saranno solo in parte ”dal vivo”, e per il resto collegati via web. Alcuni relatori saranno presenti da remoto ma in forma di ologramma, la tecnologia stile ‘Guerre stellari’ che produce effetti realistici.

Loading...

Testimonianze da tutto il mondo

«Avremo la possibilità di sentire testimonianze da tutto il mondo, compresi i grandi esperti del settore che sarebbe stato impensabile portare a Firenze, grazie all’utilizzo di tutti gli strumenti fisici e virtuali», dice Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto. La rassegna, organizzata da Regione Toscana e Camera di commercio di Firenze, presenterà tra l’altro una ricerca sui viaggi d’affari frutto delle interviste a 2.500 manager italiani: hanno risposto che in questi ultimi due anni hanno viaggiato molto meno, e che in futuro cercheranno di viaggiare solo se è strettamente necessario (e per il resto useranno collegamenti virtuali). «Bto proverà a delineare le forme di cambiamento – dice Tapinassi –e a far capire che un incontro su Zoom o su Meet non è necessariamente una sfortuna. In questo modo il viaggio d’affari potrà tornare a riacquistare piacere e valore, e la ’missione’ di lavoro essere considerata un’opportunità per scoprire luoghi e usi».

Il cambiamento delle abitudini

Il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, d’affari o per vacanze. è il vero nodo da interpretare dopo il terribile 2020: «La Bdo avrà il compito di ridisegnare le strategie di rilancio e sviluppo del turismo internazionale-, dice Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze. Le giornate di lavoro di Bto saranno dedicate a innovazione digitale, destinazione, cibo e vino, ospitalità; l’inaugurazione si terrà nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio con le testimonianze di 22 esperti del settore e le anticipazioni dei quattro temi sviluppati poi nelle giornate seguenti. L’acronimo Bto, che in origine significava Buy Tourism online, ora è stato sostituito da Be Travel onlife.