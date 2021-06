Dalla Playstation 5 al caffè, la crisi delle materie prime e i settori in difficoltà

Il caffé

Aumento della domanda, raccolti scarsi, logistica fuori controllo, siccità e incertezza politica in Colombia, sono un incubo anche per l'industria del caffè. Gli effetti sono un rialzo dei prezzi considerevole. Oggi la miscela arabica scarseggia sui mercati e alla Borsa di New York. I dati parlano di un prezzo che ha subito un'impennata del 25%.

Tesla e automotive

Problemi anche per Tesla, il titano dell'auto elettrica di Elon Musk. Prezzi in aumento per la carenza di materie prime. Proprio il Ceo ha spiegato la situazione in un tweet: «I prezzi sono in aumento a causa della pressione dei costi della catena di approvvigionamento in tutta l’industria. Soprattutto delle materie prime». In questo caso entrano in gioco i prezzi di materie prime come litio e cobalto, entrambe in grande crescita (secondo l'International Energy Agency (IEA), la domanda di minerali per veicoli elettrici e batteria crescerà almeno di 30 volte entro il 2040). Grandi case automobilistiche come Audi e Volvo hanno dovuto fermare la loro produzione in alcuni stabilimenti.

Elettrodomestici

Non va meglio nel settore degli elettrodomestici. Secondo il presidente di Whirlpool in Cina, la stessa carenza globale di materie prime (chip in particolar modo) che ha scosso le linee di produzione delle case automobilistiche, ora si sta abbattendo sui produttori di elettrodomestici, incapaci di soddisfare la domanda. Proprio Whirlpool, una delle più grandi società di elettrodomestici al mondo, si è vista ridurre le consegne di chip del 10% rispetto ai suoi ordini, nel mese di marzo. Hangzhou Robam Appliances Co Ltd, un produttore cinese di elettrodomestici con oltre 26mila dipendenti, ha dovuto ritardare di quattro mesi il rilascio di una nuova ventola per stufe di fascia alta perché non poteva procurarsi un numero sufficiente di chip.

Edilizia

L'edilizia è un altro settore letteralmente travolto dalla crisi di materie prime. I prezzi sono volati alle stelle negli ultimi mesi. Basti pensare che l'acciaio tondo per cemento armato, a maggio scorso, era già aumentato del 150% rispetto al novembre del 2020. Stessa linea d'onda per il polietilene e per il rame.