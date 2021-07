Dal calcio alla fibra super scontata. Nuova offensiva di Sky contro Tim

3' di lettura

Dal calcio la sfida si sposta (anche) sulle offerte in fibra. Lo scontro frontale fra Sky e Tim si alimenta di un altro capitolo, con la controllata di Comcast che, a quanto risulta al Sole 24 Ore, sta valutando di proporre a grande sconto – fino alla metà del costo attuale – il suo servizio in fibra. A fronte quindi di una Tim che sull’asse Dazn-Timvision ha voluto mirare a fare breccia nel parco abbonati Sky, la media company sembra così voler rispondere puntando a dar battaglia, in maniera decisa...