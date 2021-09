Dal calcio alla pallavolo, la lunga estate magica dello sport italiano

I trionfi incredibili dell’atletica

E poi arriva il miracolo italiano, quei dieci minuti che hanno fatto tremare il mondo. Come lo sbarco sulla Luna o il trionfo degli azzurri in Spagna nel 1982. Che tra qualche anno, da vecchi, ci faranno dire: io proprio quel giorno ero in vacanza all'isola d'Elba e improvvisamente ho visto un matto, che di nome fa Gimbo Tamberi, rotolarsi per terra piangendo e gridando perché aveva appena vinto l'oro nel salto in alto dopo cinque anni di calvario per un grave infortunio al tendine. E un altro ancora racconterà che anche lui era in vacanza e che, dieci minuti dopo l'exploit di Tamberi, ha visto una cosa che mai avrebbe pensato di vedere alle Olimpiadi: un italiano, Marcell Jacobs , stravincere la finale dei 100 metri lasciando alle spalle tutti i mostri della velocità con un tempo fantastico (9”80). Una cosa dell'altro mondo che ci ha riportato ai miti dell'atletica leggera, a Livio Berrutti e a Pietro Mennea. Ma questa volta si andava oltre conquistando, in un tripudio tricolore, anche la staffetta 4x100 . Con Jacobs e Tortu che alla fine dicono: «Avevamo deciso che potevamo farcela. E ce l’abbiamo fatta. Paura? No, contavamo sulle nostre forze».

Ecco perchè non sarà facile staccarsi da questa incredibile estate dello sport italiano. E perchè non sarà facile tornare ai soliti balletti dei politici, ai soliti talk show sulla crisi dei partiti. Perché pensando a questa estate ci verrà in mente che c'è anche un altro mondo possibile, come quello dei ragazzi delle Paralimpiadi che, sempre a Tokyo, hanno addirittura fatto meglio dei loro fratelli olimpici vincendo una valanga di medaglie (69, di cui 14 d'oro) che ci hanno permesso di superare l'edizione di Roma 1960.

Il successo alle Paralimpiadi

Ma le medaglie dicono poco: dice molto di più quella stupenda foto che ritrae Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contraffatto avvolte nel tricolore dopo il fantastico “triplete” nella finale dei 100 metri. Un manifesto dell’Italia che vince e che ha fatto il giro del mondo. Insieme alle imprese dei ragazzi del nuoto, del ciclismo e di tutte le altre discipline che ci hanno costretto a riflettere sui valori dello sport e delle disabilità. A riflettere di quanto sia importante stringere i denti quando bisogna raggiungere un obiettivo. Anche quando, come è successo con la pandemia, non puoi farti la doccia o allenarti come vorresti. «Ora tocca a noi vigilare perchè questo patrimonio non venga disperso» ha detto il presidente del Comitato italiano Luca Pancalli per ricordare che noi italiani siamo straordinari nell'emergenza ma altrettanto poco affidabili nella quotidianità.

Il riscatto d’oro del volley

Non tutti però alle Olimpiadi di Tokyo sono andati bene. Le ragazze del volley, ad esempio, eliminate poco onorevolmente. E anche i ragazzi, pure usciti anzitempo. Poco male, non sempre si può vincere, si era pensato. E invece la coda dell’estate, per non deluderci, ci ha portato altre soddisfazioni. Il trionfo europeo delle ragazze di Mazzanti nella tana delle avversarie serbe a Belgrado; e poi il successo in Polonia dei ragazzi del volley che, in una finale sudatissima con la Slovenia, si riprendono il titolo continentale 16 anni dopo. Il tutto mentre il solito Filippo Ganna andava a vincere nelle Fiandre, in casa dei belgi, il suo secondo mondiale a cronometro consecutivo. Dicono che Ganna potrebbe vincere anche ai mondiali di ciclismo su pista di fine ottobre al velodromo di Roubaix. Inseguimento a squadre e quello individuale. Faccia quello vuole, di Ganna ci fidiamo ciecamente. Certo a fine ottobre l’estate sarà finita. In attesa della prossima speriamo su quella di San Martino a novembre.